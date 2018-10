V. Guimarães x Sporting: «Leões» empatam em noite pouco inspirada

Na 24ª jornada da Liga Portuguesa, o Vitória de Guimarães recebeu em casa o Sporting. Relativamente ao último jogo das duas equipas, Sérgio Conceição não realizou qualquer alteração no onze inicial, já Jorge Jesus fez 7 , e só Rui Patrício, William Carvalho, João Mário e Bruno César permaneceram como titulares.

Uma primeira parte com pouca chama

O Vitória de Guimarães foi a primeira equipa a dar sinais de vida no jogo quando Licá rematou à baliza, apanhando Rui Patrício atento e desviando para canto. Em resposta, o Sporting teve duas grandes oportunidades para marcar: uma por Coates após cruzamento de Ruiz; e outra por Slimani com Miguel Silva a negar o golo ao argelino.

O minuto 24 ficou marcado por um conflito dentro de campo, após Dalbert ter cometido falta sobre Schelotto e este ter reagido mal, acabando os dois jogadores por levar um cartão amarelo.

A primeira parte ficou, então, marcada por ter sido muito disputada a meio-campo, com o Sporting a recuperar muitas bolas, mas sem conseguir transportar até à área contrária com a criatividade e a eficácia necessárias.

Uma segunda parte mais mexida

O Sporting entrou muito pressionante, com Bryan Ruiz a protagonizar a melhor ocasião do jogo mas a cabecear por cima da baliza de Miguel Silva. Aos 73', Josué acabou por ver o 2º amarelo e a consequente expulso, por ter feito falta sobre Slimani.

O Sporting esteve sempre por cima do jogo – destaque para duas grandes ocasiões de golo para William Carvalho e para Barcos - sem deixar os vimaranenses jogar e criar grandes oportunidades de golo. Quanto às substituições, pouco trouxeram à equipa em termos individuais, mas o coletivo melhorou consideravelmente.

(foto: facebook oficial Sporting)

Apesar de estar a jogar com 10 jogadores, o Guimarães mostrou ser uma equipa com grande caráter e organizada, procurando disputar todas as bolas, ainda assim, acabou por não surtir qualquer efeito.

Jorge Jesus lamenta falta de eficácia

O treinador do Sporting afirmou que foi um jogo «muito intenso» e que a sua equipa teve «oportunidades suficientes para ganhar», atribuindo mérito ao guarda-redes do Vitória de Guimarães.

Do outro lado, Sérgio Conceição considera que foi um jogo de «grande intensidade, de grande entrega», elogiando os seus jogadores. O treinador referiu, ainda, que «faltou algum discernimento», mas que em termos gerais considera o empate um resultado justo.

A verdade é que o resultado em Guimarães faz com que o Sporting chegue ao derby do próximo sábado apenas com um ponto de avanço sobre o Benfica, e para continuar a sonhar com o Campeonato, os verde e brancos precisam mesmo de vencer.