Sporting x Benfica já mexe: Rúben Semedo fora do "derby" por castigo

O jovem leão Rúben Semedo foi imprudente frente ao Guimarães e, na sequência de uma falta que impediu um contra-ataque do Vitória, acabou por ver justamente a cartolina amarela. O central não será opção para a jornada 25 e falhará assim o grande "derby" frente ao Benfica. Naldo, Ewerton ou Paulo Oliveira? Jesus terá de escolher quem irá alinhar na empolgante partida do próximo Sábado.

Rúben Semedo tem de crescer muito...

Desde que regressou ao clube de origem, Rúben Semedo tem sido o titular do eixo defensivo leonino, dando provas de ser um central autoritário, forte e rápido na marcação aos avançados. No entanto, paira sempre sobre a jovem promessa o rótulo de ser agressivo em demasia. O leão tem qualidade, mas é por vezes imaturo na disputa dos lances. Frente ao Guimarães voltou a fazer dupla com Coates e esteve impecável a sacudir o esférico, ajudando uma vez mais a manter as redes a zero. Todavia, num lance escusado, o central foi infantil e cometeu uma falta que o retira do "derby" frente ao Benfica da jornada 25 da Liga NOS. Com este amarelo, Jorge Jesus terá de avaliar quem será titular frente às águias, perfilando-se Naldo como o potencial escolhido.