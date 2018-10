Adrien Silva no "derby"? - As condicionantes para Jesus

Na quinta feira passada, Jorge Jesus deparou-se com a lesão do capitão de equipa, Adrien Silva. O médio sofreu um traumatismo no joelho esquerdo e na face anterior da coxa direita, segundo o boletim médico divulgado pelo Sporting.

O técnico verde e branco teve de abdicar de Adrien frente ao Bayer Leverkusen e em Guimarães, onde perdeu dois pontos cruciais na luta pelo título, graças a um empate nulo. Para o jogo de sábado, está previsto Jorge Jesus poder contar com o capitão leonino frente ao Benfica.

De qualquer das maneiras, ainda não está confirmada a recuperação do médio luso-francês. A sua ausência no "derby" seria uma enorme dor de cabeça para Jesus, que costuma contar com a dupla implacável Adrien e William Carvalho no centro do terreno. Contudo, o capitão leonino deverá entrar em campo, ao contrário de Rúben Semedo, ausente por castigo, e Paulo Oliveira, ainda lesionado. Bruno Paulista também se encontra na lista dos indisponíveis.