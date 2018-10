Teo Gutiérrez:  aposta falhada?

Desde finais de Novembro (momento da contração da sua lesão) que Teo Gutierrez tem passado por uma fase complicada em Alvalade.

Em Dezembro, o avançado colombiano jogou apenas 2 jogos: na Liga Europa, frente ao Besiktas (onde marcou 1 golo); e na Liga, frente ao Moreirense. No entanto, com a paragem das competições devido ao Natal, Gutierrez voltou à Colômbia e por lá permaneceu, com o propósito de recuperar totalmente da sua lesão. E, com a reabertura do mercado de transferências, a comunicação social começou a especular uma possível saída do colombiano.

Da parte dos responsáveis leoninos, chegou a certeza: só se negoceia Teo Gutierrez se for para uma venda em definitivo. Para isso, apareceu o Corinthians (sem conseguir, no entanto, chegar às exigências da direção).

Recuperado da osteíte púbica que atormentou o colombiano, Teo Gutierrez regressou a Portugal e voltou a jogar a 19 de Janeiro frente ao Portimonense para a Taça da Liga, num jogo em que o Sporting perdeu por 2-0.

De referir que a última vez que Teo Gutierrez marcou pelo Sporting foi a 10 de Dezembro frente ao Besiktas, estando neste momento a atravessar a sua pior fase desde que chegou a Alvalade: 7 jogos sem marcar. Terá sido, então, uma boa decisão ter mantido Teo Gutierrez no plantel e vendido Fredy Montero?

(Foto: Facebook Oficial Sporting)

A verdade é que, tendo sido aposta e contratação prioritária para Jorge Jesus e Bruno de Carvalho, o avançado colombiano não está na plenitude da sua forma, com fracas exibições que não têm passado despercebidas pelos adeptos, assobiando o jogador em casa no jogo frente ao Bayer Leverkusen.