Especial Sporting x Benfica: Adrien e João Mário - aliança para ganhar "derbys"

Desde o início da época que Adrien Silva e João Mário têm vindo a ser os principais pilares do jogo leonino. Com mais de 1500 minutos nas pernas, a contar para a Liga Portuguesa, tanto Adrien (1763 min) como João Mário (1949 min), são incansáveis e fundamentais no meio campo verde e branco.

No que diz respeito aos confrontos entre Benfica e Sporting esta época, o primeiro foi a contar para a Supertaça, onde Jesus se deparou com a lesão de William Carvalho, contraída ao serviço da selecção nacional. Posto este problema, Adrien a 6, e João Mário a 8, juntos surpreenderam no jogo frente às águias. A alta pressão exercida pelos médios, aliada às rápidas transições, resultaram na vitória leonina.

Seguiu-se o "problema Carrillo". Apesar de já poder contar com William, Jesus deixou de incluir o peruano nas suas contas, graças a um processo disciplinar. Posto isto, foi Adrien quem auxiliou William defensivamente, distribuindo também jogo, enquanto João Mário ficava encarregue da ala direita, bem como de apoiar, em termos estratégicos, os dois colegas. É de salientar a versatilidade e polivalência dos camisolas 17 e 23.

O derby na Luz terminou num 0-3 favorável aos leões, muito graças à alta pressão no bloqueio do meio campo encarnado, exercida por Adrien e William. Estes dois aliaram-se a João Mário, que presenteou a defesa das águias com uma "carga de trabalhos". As movimentações dos três médios superiorizaram-se no duelo táctico, levando à vitória leonina.

Classe de João Mário e desinspiração de Gaitán. // Foto: Sporting CP

O terceiro derby da época foi a contar para a Taça de Portugal. O resultado só ficou decidido no prolongamento, com um golo de Islam Slimani aos 112'. Nesta partida, Adrien Silva fez o primeiro golo e tem créditos no golo de Slimani, já que o argelino marcou graças a uma bola defendida para a frente, por Júlio César, aquando de um remate de Adrien. Mais que crucial nesta partida, Adrien voltou a estar em grande forma, a par com João Mário, que se mostrou incansável e uma dor de cabeça para a defensiva encarnada.

Adrien fez o primeiro para o leões (2-1).

O jogo que se segue, a ser realizado este sábado, deverá contar com esta dupla imprescindível aos olhos de Jesus, que arrecada muito mérito no que diz respeito a decisões tácticas. Ao conjugar a visão e leitura de jogo e inteligência do talentoso João Mário com a garra e qualidade de passe de Adrien, Jesus criou uma das duplas mais fortes do campeonato, em muito responsáveis pelo posicionamento do Sporting no primeiro lugar da tabela classificativa.