FC Porto: Evandro e Chidozie em dúvida para Braga

Evandro e Chidozie poderão ser novas dores de cabeça para Peseiro, na sequência da partida desta quarta-feira frente ao Gil Vicente, após abandonarem o relvado com problemas físicos.

Enquanto que o médio se queixou da perna direita no final da primeira parte, acabando por ser rendido ainda antes do intervalo, aos 42', por Alberto Bueno, o defesa não chegou a ser substituído, uma vez que apenas se lesionou no tornozelo direito, na sequência de uma falta, já no período de descontos da segunda parte do encontro.

Ambos os casos serão reavaliados esta manhã, pelo que se aguardam confirmações oficiais por parte do clube, acerca da real dimensão das lesões.

O FC Porto desloca-se a Braga, este domingo, para mais uma jornada da Liga NOS 2015/16, num jogo que poderá acompanhar a partir das 20:30, em directo, aqui, no Vavel Portugal.