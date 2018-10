Miguel Veloso deseja os 3 pontos em Alvalade

Dois dias. Faltam apenas dois dias para aquele que será, certamente, um dos jogos mais decisivos na luta pelo título de Campeão Nacional da corrente época. Como não poderia deixar de ser, em semana de derby, são várias as vozes que se fazem ouvir, desde antigos jogadores a antigos dirigentes, que vão lançando opiniões e comentários de um lado e outro. Um deles foi Miguel Veloso. O internacional português, um dos jogadores que vieram da Academia de Alcochete, falou um pouco sobre a partida que se avizinha.

O amor pelo Leão fala mais alto

Na opinião do médio, este jogo será “muito quente”, mas não será ainda decisivo para as contas do título, contrariando a opinião que, ao longo dos dias, se tem vindo a generalizar: “É importante, pelo jogo que é, mas penso que não decide quem vai ganhar o campeonato. É um daqueles jogos que todos querem vencer mas nada vai decidir”. Veloso reconhece ao Sporting a vantagem de ser primeiro e de ter sido a equipa mais consistente, ainda que admita que neste tipo de jogos o desfecho seja sempre imprevisível. Diz o jogador que a chave do jogo irá passar pelo colectivo. É, pois, a partir do mesmo que os valores individuais “sobressaem”.

No final, Veloso deixa expresso o seu desejo: “Vai ser um derby muito quente e o meu desejo é que o Sporting consiga os três pontos”.