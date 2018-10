Rui Patrício prolongou o seu contrato com o Sporting até 2022

É oficial: Rui Patrício renovou hoje o seu vínculo contratual com o Sporting. Patrício que completou toda a sua formação no clube de Alvalade e que se estreou no época de 2006/2007 como titular frente ao Marítimo, ficará assim blindado com uma cláusula de 45 milhões de euros. Recorde-se que no seu anterior contrato - válido até Junho de 2018 - o guarda-redes tinha uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

“A Sporting SAD informa que chegou a acordo com o atleta Rui Patrício para a renovação do contrato, ficando com duração até 2022 e uma cláusula de rescisão no valor de 45 ME”, pode ler-se no comunicado leonino.

Em declarações para o site do clube, Patrício expressou ainda o seu carinho, gratidão e sublinhou o tempo que já leva de leão ao peito: "O Sporting é a minha segunda casa. Já estou aqui há mais anos do que aqueles que estive em casa dos meus pais. Não há dúvida de que tenho muito carinho por esta casa. É um clube que sempre me ajudou a crescer como jogador e como pessoa. Tenho de agradecer por tudo o que sou hoje."