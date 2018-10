José Peseiro: "Queremos reduzir a distância neste jogo"

José Peseiro, numa primeira abordagem ao encontro com o SC Braga, afirmou que o FC Porto irá apresentar-se motivado para continuar a luta pelo título nacional, depois de ter garantido o passaporte para a final da Taça de Portugal. "Temos ambição e motivação para lutar pelo título, mas isso não quer dizer que o campeonato acabe este fim-de-semana. Estamos a 3 e a 4 pontos (a três do Benfica e a 4 do Sporting) e queremos encurtar essa distância, de preferência neste jogo. O técnico de 55 anos, voltou a ser afetado com as lesões no seu plantel. Desta vez foi Evandro, o médio de 29 anos, saiu lesionado do jogo frente ao Gil Vicente. Peseiro lamenta a situação: "Ter os melhores jogadores é sempre uma vantagem. As lesões perturbam o momento de forma dos jogadores, perdem consistência. Mais triste foi o Evandro se ter lesionado. Mas teremos outros jogadores preparados, motivadíssimos e com ambição tremenda para vencer em Braga."

Quanto ao derby entre Sporting e Benfica, José Peseiro não quis alargar a sua abordagem, dizendo até que se falou demais no jogo grande durante toda a semana."Sabemos o que é a força do Sp. Braga, mas queremos vencer. As estatísticas e os resultados só servem para somar pontos anteriores. Não estamos a olhar para o que se passa amanhã [no Sporting-Benfica], mas claro que vamos todos ver o jogo."

E prosseguiu: "Tem-se falado tanto do Sporting-Benfica, inclusive, no dia das duas meias-finais [da Taça de Portugal] ouvi falar muito mais desse jogo do que do FC Porto-Gil Vicente e do Rio Ave-SC Braga. Tinha dúvidas se haveria jogos para a Taça de Portugal. Por isso, tudo o que eu possa dizer não vai acrescentar nada. É um jogo importante, a cobertura tem sido exaustiva, e não tem sentido falar sobre isso."

Numa jornada de jogos grandes, o técnico portista enalteceu a qualidade do futebol português, afirmando que o derby frente ao Braga e o lisboeta, serão os jogos entre as melhores equipas."Espera-se muita qualidade nesta jornada para bem do nosso futebol e do que é a emoção do futebol nacional mas também no panorama europeu com estes dois jogos entre as quatro melhores equipas."