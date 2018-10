Slimani em derbies: o implacável caçador de águias

Apesar da polémica em torno de um possível castigo, o terror das redes vermelhas Islam Slimani terá presença garantida no empolgante derby lisboeta. O avançado argelino é desde que chegou a Portugal o predador das redes encarnadas tendo feito o gosto ao pé por 4 vezes em 7 partidas contra o rival da segunda circular. Os centrais benfiquistas estão avisados: o ''monstro'' do golo verde e branco andará à solta em Alvalade.

Islam Slimani: leão feroz não perdoa a águia

No Sporting Clube de Portugal desde 2013, Islam Slimani tem atravessado um processo de evolução fantástico ganhando aos poucos o lugar de principal seta apontada aos adversários. O goleador argelino conta no currículo com 7 emocionantes embates frente ao Benfica tendo feito chorar as redes das águias por 4 ocasiões no conjunto de todas as competições lusas. Em estreia absoluta em jogos contra o rival Benfica, Islam Slimani entrou na segunda-parte de um jogo a contar para a Taça de Portugal. A 9 de Novembro de 2013, o argelino foi lançado por Leonardo Jardim numa fase em que os leões estavam em desvantagem tendo sido letal na hora de gelar a Luz com uma cabeçada potente ao minuto 92 restabelecendo nessa fase uma igualdade a 3 bolas. O Sporting acabou por perder este jogo no prolongamento mas fica o registo para a primeira águia que Slimani caçou no seu primeiro derby lisboeta.

Com a titularidade nos leões conquistada, Islam voltou ao ataque bombardeando as redes de Artur Moraes a 31 de Agosto de 2014. A jornada 3 da Liga NOS voltou a cruzar Slimani com a baliza do estádio da Luz e num lance inteligente o argelino aproveitou uma oferta de Artur para empatar o derby em 1-1. Este resultado não voltaria a alterar-se sendo Slimani decisivo para depenar o campeão em plena catedral da Luz.

Com Jorge Jesus no comando técnico para a temporada 2015/2016 o temível artilheiro evoluiu de forma incrível e é actualmente o segundo melhor marcador da Liga NOS, com 18 golos. O avançado africano é a principal referência ofensiva de Alvalade e um perigo em jogos frente ao Benfica. Em 3 duelos esta época, o caçador de águias só não fez o gosto ao pé na Super Taça, tendo marcado para o campeonato e Taça de Portugal. Para a ronda 8 da Liga NOS, o africano deu provas de que se tornou um jogador muito mais completo com Jorge Jesus. O avançado foi um dos melhores em campo integrando um papel fulcral em todo o desenho táctico de Jesus. Numa primeira fase, Slimani foi quem participou no processo de pressão alta ao último reduto benfiquista impedindo a saída criteriosa das águias para a frente. O pulmão de Slimani foi notável e as dores de cabeça dos centrais foram intensas. No golo marcado, Slimani respondeu com firmeza a um cruzamento fabuloso de Jefferson com um cabeceamento portentoso que não deu qualquer chance de defesa ao experiente Júlio César. As movimentações do argelino na área vermelha e branca baralharam completamente os centrais benfiquistas e Slimani não tremeu na hora de mostrar como é que um ponta-de-lança faz. Neste derby, o resultado ficou fixado em 0-3 a favor do Sporting e o avançado africano foi também essencial no lance do 3º tiro certeiro. A evolução técnica do ponta-de-lança permitiu-lhe surpreender a defesa das águias com o jogador a surgir solto no flanco direito, aplicando um cruzamento que acabaria por resultar no golo de Bryan Ruiz.

Para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, o terror do último reduto benfiquista voltou a fazer das suas, tendo concretizado o tento decisivo que deu a vitória aos leões, ao minuto 112 do prolongamento. Nesta partida, Slimani não teve muitas oportunidades para marcar, mas no momento certo e no local ideal lá apareceu o demolidor das balizas encarnadas, que aproveitou uma bola perdida para furar a rede, deixando os benfiquistas à beira do desespero.

Em suma, ao longo destes 3 anos de leão ao peito, Slimani progrediu de forma exponencial tratando-se, hoje em dia, de um atleta evoluído tacticamente, dotado tecnicamente e com um instinto goleador cada vez mais apurado. Por mais que a defesa do Benfica esteja alertada, é sempre difícil bloquear as movimentações do argelino, principalmente desde que o futebol leonino é perfumado pela estratégia ofensiva de Jorge Jesus. Para o derby deste Sábado, está previsto o furacão Slimani que a partir das 20:45 promete provocar estragos às redes benfiquistas.