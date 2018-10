Novo pilar de experiência assegura continuidade: Jardel renova até 2020

É, sem dúvida, o novo pilar de experiência do núcleo defensivo do Benfica - na ausência desportiva de Luisão, Jardel tem assumido, gradualmente, uma importância elevada no onze encarnado, sendo, actualmente, o jogador com mais tempo de convivência com a exigência competitiva das Águias no sector recuado. Não é o mais velho dos elementos da defesa, mas é certamente aquele que há mais tempo carrega o símbolo benfiquista no peito na equipa principal. A renovação do seu contrato é, portanto, uma boa notícia para Rui Vitória.

O central brasileiro de 30 anos estendeu o seu contrato com o Benfica até 2020, confirmando-se assim, para lá de quaisquer dúvidas, a continuidade da aposta nas qualidades do antigo jogador da Olhanense e Estoril, que em Janeiro de 2011 reforçou o contingente encarnado. Jardel ganhou preponderância na Luz após a saída de Ezequiel Garay: em 2014/2015 somou 43 partidas, afirmando-se finalmente como titular indiscutível e, nesta temporada, caminha para quebrar o seu recorde pessoal de jogos numa temporada.

«É a minha segunda renovação, estou muito feliz, muito contente. Sinto-me valorizado por renovar contrato com um grande clube. Muito honrado por vestir essa camisola» afirmou o brasileiro natural de Florianópolis, que está em Portugal desde a temporada 2009/2010. Recorde-se que um dos momentos mais marcantes do seu percurso aconteceu na época passada, com o golo que valeu o empate ao Benfica no reduto do Sporting (1-1).