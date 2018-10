Sporting x Benfica: "É mais um jogo, a primeira das dez finais", afirma Rui Vitória

O último derby desta temporada entre Sporting e Benfica joga-se já este sábado no último reduto dos leões. Esta partida será, sem dúvida, das mais relevantes da temporada - recorde-se que, a 10 jornadas do fim, 2 pontos separam Benfica e Sporting na tabela, pelo que qualquer vitória, especialmente contra o rival direto na luta pelo título, é crucial. Contudo, Rui Vitória admitiu, em conferência de imprensa, que o Benfica não vai entrar em campo intimidado pelo primeiro da tabela. "Vamos a Alvalade, como em qualquer campo e frente a qualquer adversário, para ganhar", confessou, admitindo ainda que o Benfica não sofre qualquer pressão na busca pela vitória.

Apesar de ter classificado o oponente como um "adversário difícil" e "forte", o técnico não resistiu a classificar o embate com o rival ao mesmo nível que os restantes jogos que esperam o Benfica, referindo-se à partida como "a primeira das dez finais" que esperam as águias e dizendo que o jogo é "importante", "mas não decisivo". Ainda assim o técnico reconhece a emoção do derby, rejeitando, de certo modo, o favoritismo do Sporting: "Espero que seja uma festa, que o público faça uma festa. O derby tem sido falado toda a semana e se quiserem podem entregar o favoritismo ao Sporting, mas nós vamos a Alvalade como vamos a qualquer outro campo, ou seja, com o propósito de ganhar".

Rui Vitória aproveitou ainda para salientar o bom percurso do Benfica na 2ª volta do campeonato, quando questionado sobre a pressão que o Benfica poderia sentir: "Isto é uma prova de regularidade e nesta 2ª volta perdemos apenas um jogo, com o FC Porto. Recuperámos pontos ao Sporting e ao FC Porto e é isso que nos guia. Amanhã temos oportunidade de recuperar mais pontos".

Recorde-se que Sporting e Benfica entram em campo em Alvalade amanhã, às 20:45h, numa partida com total cobertura em VAVEL Portugal.