O melhor ataque acabou por bater a melhor defesa

22:49. Foi um bom jogo, bastante equilibrado, onde os encarnados acabaram por levar a melhor. Sendo agora líderes do campeonato com 60 pontos.

22:47. De realçar ainda o fairplay sentido no final da partida entre as duas equipas.

22:46. O Sporting ainda lutou, mas face à organização defensiva por parte da equipa encarnado o golo solitário de Mitroglou ditou o resultado final.

22:45. Rui Vitória aprendeu hoje o que é vencer um grande! O Benfica é agora líder do campeonato com mais 2 pontos que o Sporting.

FINAL DO JOGO

93'. O tempo vai passando e a verdade é que o golo verde e branco ainda não apareceu...

91'. Ederson está queixoso, o jogo está parado!

5 minutos de compensação

90'. Cruzamento de Jefferson, sem perigo para a baliza de Ederson.

Vermelho para Adrien por protestos.

86'. Amarelo para Renato Sanches por falta sobre Ruiz,

85'. O Sporting continua a procurar o empate... numa altura em que faltam pouco mais de 5 minutos para o final da partida.

82'. BOMBA de João Mário! Sai ao lado da baliza....

81'. Cruzamento de Ruiz e novo corte de Lindelof.

78'. Substituição: sai Jonas entra Salvio.

77'. Substituição: Sai João Pereira entra Gelson Martins, Sai Adrien Silva entra Schelotto.

76'. O jogo está parado por queixas de Eliseu....

75'. Cruzamento de Ruiz, directamente para as mãos de Ederson...

74'. Ruiz tenta o chapéu, defende Ederson!

73'. Substituição: Sai Pizzi entra Fejsa.

72'. OUTRA VEZ RUIZ???? Sem ninguém pela frente Ruiz atira por cima depois do cruzamento de Slimani!

Fejsa está pronto para entrar.

70'. Amarelo para Lindelof.

69'. Amarelo para Jefferson por protestos.

67'. Amarelo para Mitroglou por atrasos.

66'. Substituição: Sai Mitroglou entra Jimenez no Benfica

66'. Valeu o corte de William ao contra-ataque de Sanches a evitar males maiores...

Jimenez parece pronto para entrar!

63'. O Sporting continua a procurar o empate e continua a obrigar o Benica a baixar no terreno.

60'. RUIZ! Esqueceu-se da bola e teve tudo para o empate, deixou a bola passar!

59'. Substituição: sai Bruno César entra Teo Gutierrez.

Teo está pronto para entrar.

55'. Não parece existir contacto entre Bruno César e André Almeida....

55'. Bruno César cai na área, deixa seguir Soares Dias...

54'. ANDRÉ ALMEIDA! Grande cruzamento de Adrien e foi o lateral direito a evitar o golo do empate, Bruno César estava pronto!

Salvio, Fejsa e Jimenez já aquecem também.

53'. Cruzamento de Jefferson, foi perigoso! Ederson ainda tocou na bola e evitou que a bola chegasse a Ruiz.

52'. Cartão amarelo para Gaitan.

51'. O Sporting está a falhar no passe em profundidade... Teo, Gelson e Aquilani já aquecem.

50'. Um passe mau de João Pereira fez com que o Benfica pudesse aproveitar, mas perdeu a oportunidade Gaitan.

48'. Grande jogada de William e de Ruiz, a bola acaba perdida, mas na sequência da jogada é Gaitan a atirar ao lado da baliza de Patrício. Que grande inicio de segunda parte!

47'. Renato Sanches! Que remate forte do médio encarnado! Saiu ao lado....

46'. Cartão Amarelo para Jonas. Fez falta sobre Adrien.

2ª PARTE

21:41. Voltamos já! Voltem connosco!

21:41. Destaque ainda para Jonas, que apesar de continuar a zeros no que toca a golos em derby's, foi o inventor da jogada que acabou por dar o golo.

21:40. O Sporting precisa de finalização colocada para conseguir o empate, já o Benfica tem de saber aproveitar melhor as saídas de bola para criar oportunidades.

21:38. Apesar de o Benfica ter entrado melhor e ter justificado o golo, o Sporting demorou a acordar, e só a partir da meia hora é que os leões começaram a criar oportunidades para o empate. A mais evidente, aconteceu já perto do intervalo. Ao minuto 40' Jefferson atirou uma bomba à boca da área que foi embater na trave da baliza norte em Alvalade !

21:37. Aguentem corações! Ao intervalo do derby do ano o Benfica gamha por 1-0 com um golo de Mitroglou ao minuto 20.

Intervalo

46'. Adrien bate muito por cima da baliza de Ederson.

45'. Falta de Renato sobre Slimani dá livre perigoso para o Sporting.

51% de posse de bola para os leões.

42'. Grande cruzamento de João Mário e novo corte da defesa encarnada. Na sequência do canto defendeu Ederson, sem perigos.

40'. QUE BOMBAAAA! Grande pontapé de Jefferson à entrada da área acaba por entrar na área! O empate esteve perto!

39'. Cruzamento de Ruiz, novo corte de Lindelof!.

38'. Saída rápida do Sporting, André Almeida evita que João Mário cruze para a área, o canto? Esse não criou perigo.

37'. Passou o perigo para a baliza de Ederson....

36'. Grande confusão na área, cortou Lindelof!

35'. Uma falta de Renato Sanches sobre Ruiz dá livre para o Sporting...

32'. Ai a pressa!! João Mário quis adiantar a bola para Slimani, mas foi com muita força uma vez mais...

31'. Bryan Ruiz está agora a jogar mais perto de Slimani...

28'. Livre de Gaitan, agarra Patrício sem qualquer dificuldade.

27'. Fica muito queixoso Adrien Silva, mas Artur Soares Dias mandou seguir.

25'. Jonas vai fazendo a cabeça em água à defesa do Sporting. Têm de estar atentos.

24'. Livre de Pizzi, sem perigo para a baliza de Patrício, foi com muita força...

23'. O grande corte de Ewerton, permite que Renato Sanches não chegue à bola e não siga directamente para a área de Patrício.

MI, MI, MITROGLOU! Estava no sitio certo na hora certa. Uma bola perdida na área faz com que o grego aproveite para aparecer e bater Rui Patrício. Está feito o primeiro.

20'. GOLOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA!

19'. Gaitan queixa-se da face depois de um lance com Coates, o jogador do Sporting acaba por atirar a bola para fora para assistirem o colega encarnado.

18'. Livre batido por Gaitan para um grande corte de cabeça de William Carvalho.

16'. LINDELOF! Um passe errado de Samaris faz com que o Sporting aproveite para colocar a bola na frente, Slimani ainda cruzou, mas Lindelof cortou no momento certo....

15'. Primeiro quarto de hora intenso em Alvalade.

14'. Agora foi a vez de Jonas estar em posição irregular....

12'. Grande passe de Jefferson, era para colocar em Slimani, mas uma vez mais, estava em fora de jogo o argelino.

11'. A falta de Ewerton sobre Mitroglou valeu um aviso de Soares Dias....

9'. Grande cruzamento de Gaitan, tão grande que saiu pela linha de fundo...

8'. SALVOU Jefferson! O contra-ataque do Benfica criou o perigo e Patrício deixou a baliza sozinha, valeu o corte de Jefferson. Na sequência da jogada, o Sporting acaba por criar o perigo, mas o passe de João Mário foi com muita força.

7'. O corte de Lindelof evitou a entrada de Slimani na área e podia er perigoso..

5'. Bateu forte Bruno César, mas Eliseu remendou o erro da falta cometida.

4'. Grande jogada de contra-ataque do Sporting, mas Bruno César acabou derrubado por Eliseu, é livre para o Sporting.

3'. Muita posse de bola a meio-campo, o jogo está intenso!

2'. O Benfica entrou em campo de armas apontadas à baliza de Patrício.

1'. O passe de William foi bom, mas Slimani estava em posição irregular. Do outro lado, o Benfica tentou criar o perigo, mas Patrício chegou primeiro!

1ª PARTE!

20:49. Canta-se o Mundo Sabe Que... em Alvalade!

20:49. Vai começar!

20:43.Grande ambiente em Alvalade!

20:36. De recordar também que do lado verde e branco estão dois antigos jogadores do Benfica: João Pereira e Bruno César, o brasileiro vai agora jogar com a sua antiga equipa depois de declarações polémicas.

20:34. Terminaram os aquecimentos, está quase tudo pronto para o derby do ano.

20:24. Banco do Sporting: Jub, Schelotto, Aquilani, Teo, Barcos, Naldo e Gelson.

20:22. Banco do Benfica: Paulo Lopes, Fejsa, Jimenez, Salvio, Guedes, Talisca e Semedo.

20:21. Sporting e Benfica vão jogar com o mesmo sistema táctico: 4x4x2

20:20. Estão arrumados os adeptos encarnados. São cerca de 2 mil.

20:17. Oficial: Júlio César tem uma ruptura no adutor direito.

20:16. Fernando Santos também está presente em Alvalade.

20:15. A equipa da casa entra para o aquecimento e é muito aplaudida pelos adeptos como seria de esperar!

20:13. A equipa do Benfica entra para o aquecimento sob um novo coro de assobios.

20:08. A última vez que o Sporting perdeu em casa foi a 11 de Maio 2014.

20:03. Onze do Sporting: Rui Patrício, João Pereira, Ewerton, Coates, Jefferson, William, Adrien, João Mário, Bruno César, Bryan Ruiz e Slimani.

20:01. Júlio César assiste ao aquecimento dos colegas ao lado de Rui Costa.

20:00. Também Rui Patrício e Jub entraram agora para o aquecimento sob palmas.

19:59. Os guarda-redes do Benfica entram para o aquecimento sob um coro de assobios do tribunal de Alvalade, e as palmas dos adeptos encarnados já presentes no Estádio.

19:58. Espera-se agora, a confirmação do onze do Sporting. Rui Vitória não surpreendeu.

19:57. Está confirmada a ausência de Júlio César.

19:55. ONZE do Benfica: Ederson, André Almeida, Lindelöf, Jardel e Eliseu; Samaris, Renato Sanches, Pizzi e Gaitán; Jonas e Mitroglou.

19:50. De recordar que, com a paragem, Júlio César está fora do jogo com o Zenit também. Ederson será titular esta noite.

19:50. Os adeptos encarnados parecem estar instalados. Alvalade está a ficar composto.

19:49. Júlio César parará seis semanas. Está lesionado o brasileiro.

19:48. ÚLTIMA HORA: Paulo Lopes foi visto agora em Alvalade. Júlio César não joga esta noite.

19:40. Grande ambiente em Alvalade!

19:29. Uma curiosidade: a história diz que foram 13 as vezes que os dois clubes se encontraram na segunda volta do campeonato para discutir a liderança. Dessas 13 vezes, não se registou nenhum empate, e quem venceu, acabou sempre por ser Campeão. É o tudo ou nada esta noite.

19:27. As comitivas presidenciais não irão conviver. Os dirigentes encarnados ficarão num camarote lateral.

19:26. O Estádio de Alvalade começa agora a ficar composto.

19:23. Paulo Lopes não está presente, ao que parece, Júlio César irá mesmo jogar.

19:20. O Benfica chegou à Luz. Júlio César está presente.

19:15. Esta noite estará frente a frente, a melhor defesa e o melhor ataque do Campeonato. Em simultâneo, a 4ª melhor defesa da Europa e o 4º melhor ataque.

19:12. Os adeptos encarnados já começaram a entrar em Alvalade. Mas, ao que parece, os ânimos estão exaltados ao pé da entrada da imprensa. Uma dúzia de adeptos dirigem insultos a uma equipa da RTP.

19:06. Grande recepção dos adeptos à equipa de Jorge Jesus.

19:05. A uma hora e 40 minutos do inicio da partida, o Sporting chega a Alvalade.

19:03. Uma curiosidade: o único derby perdido por Jorge Jesus foi precisamente em Alvalade com Artur Soares Dias no comando do apito. O Sporting ganhou por 1-0 com um golo de Ricky Van Wolfswinkel.

19:01. Os adeptos do Benfica já estão muito perto da porta 1 do Estádio, aguardando a autorização da PSP para poder entrar.

19:00. Soares Dias faz a vistoria ao relvado neste momento.

18:55. O Benfica também já se encontra a caminho de Alvalade numa altura em que a equipa de Artur Soares Dias já se encontra no Estádio.

18:45. Houve apenas 1 adepto do Benfica detido.

18:38. Abriram agora as portas em Alvalade! Começam a entrar os adeptos.

18:37. São cerca de 2 mil os adeptos.

18:32. Os adeptos do Benfica começam a chegar perto do Estádio.

18:28. O autocarro do Sporting já está a caminho de Alvalade.

18:28. Já chove em Lisboa...

18:24. Este será o 82º jogo na história das duas equipas realizado em Alvalade para o Campeonato. A equipa de Jorge Jesus leva ligeira vantagem, 32 contra 30 vitórias, já o empate foi o resultado registado por 19 vezes sempre com o mesmo resultado: 1-1.

18:20. Artur Soares Dias terá como assistentes Rui Licinio e Bruno Rodrigues, sendo Fábio Veríssimo o quarto árbitro responsável pela partida desta noite.

18:20. O jogo desta noite será dirigido por Artur Soares Dias, o árbitro da Associação de Futebol do Porto dirige o terceiro jogo entre o Sporting e o Benfica da sua carreira esta noite. O último remota a 2011/12, também em Alvalade e também para o Campeonato onde os leões venceram por 1-0.

18:12. Já este, poderá ser o onze do Sporting esta noite:

18:11. Ainda assim, o possível onze do Benfica poderá ser este, sendo que a única alteração será verificada na baliza:

18:08. Muito se especula sobre a presença de Júlio César no onze do Benfica esta noite, veremos se as queixas do guarda-redes se continuam a verificar. No caso de não jogar, poderá ser Paulo Lopes, que ao que parece já se encontra no Seixal.

18:03. Também Rui Vitória tem baixas confirmadas para o jogo desta noite. Lisandro, Nuno Santos Grimaldo, Jovic e Luisão continuam lesionados. Recorde-se que Luisão está lesionado deste o último jogo com o Sporting no Estádio de Alvalade, que os leões venceram por 2-1 para a Taça de Portugal, onde fracturou o antebraço esquerdo. o mítico capitão encarnado continua a ficar fora das contas da equipa de Rui Vitória.

(Foto: Move Noticias)

18:00. Para o jogo desta noite Jorge Jesus não poderá contar com Bruno Paulista por lesão e com Semedo, por acumulação de amarelos.

17:52. Os adeptos do Benfica já se encontram a caminho do Estádio de Alvalade, devidamente acompanhados pelas forças policiais.

17:35. Este será o quarto e último derby da temporada entre Sporting e Benfica e o clube da Luz terá então a oportunidade de se vingar, uma vez que até agora, e nos encontros com os grandes só foi vendo vencer. Para a Supertaça, a vitória foi verde e branca (1-0), na Taça de Portugal os leões também venceram (2-1) e no último encontro para o Campeonato o Benfica de Rui Vitória foi humilhado após ter perdido por 3-0 no Estádio da Luz.

17:00. Também Rui Vitória se diz preparado para o jogo desta noite frente ao rival lisboeta e que o Benfica até poderá entregar o favoritismo à equipa de Alvalade, uma vez que lá chegam para fazer o seu trabalho.... vencer. "Não me importa se o Sporting é favorito. É um derby, um jogo contra uma belíssima equipa, num estádio belíssimo para jogar. Espero que seja uma festa. É um derby que mexe com toda a gente em Portugal. Essas coisas do favorito pouco ou nada me dizem. Que entreguem esse favoritismo ao Sporting. Vamos a qualquer campo com o mesmo propósito, que é ganhar".

16:50. Na antevisão da partida desta noite, Jorge Jesus não assume o favoritismo leonino, mas sabe que os leões estejam à altura do que fizeram nas 3 partidas anteriores realizadas já esta temporada com os encarnados. "Se quiserem dar o favoritismo à equipa do Sporting ficamos todos contentes. É sinal de que temos evoluído muito. É um jogo que se enquadra no que é um derby, jogos difíceis, apaixonantes, jogos com muito fervor e com muita paixão. Espero que tudo corra bem, que seja um espectáculo bonito e que o Sporting esteja à altura do que fez nos jogos com o Benfica, esse é o meu objetivo."

16:45. Apesar de tudo, é na frente de ataque que o Benfica tem o seu melhor homem. Falamos de Jonas claro! O jogador brasileiro tem feito as delícias dos adeptos da Luz e esta temporada já conta com 26 golos só na Liga Portuguesa. Ainda assim, ainda não marcou, nem ao Sporting, nem ao FC Porto, poderá ser hoje, resta apenas esperar para ver.

16:40. Mas também Rui Vitória tem armas apontadas para o grande jogo da temporada. Uma delas na baliza: Júlio César só sofreu 17 golos esta temporada (mais 3 que Patrício) e, caso se verifique a sua titularidade esta noite em Alvalade (uma vez que se encontra com algumas queixas) poderá ser um trunfo grande para os encarnados.

16:30. Já na frente, o clube de Alvalade conta com Islam Slimani. O ponta de lança argelino tem sido a jóia da coroa de Alvalade e conta com 18 , dos 49 golos já marcados pelo clube de Alvalade. Esta noite não há dúvidas de que será titular.

16:15. Para tentar garantir a vitória a equipa de Jorge Jesus conta com duas grandes armas, uma na frente, outra na baliza. Falemos primeiro de Rui Patrício, o guarda-redes leonino (que recentemente renovou até 2022) tem apenas 14 golos sofridos e é neste momento, o guardião menos batido de todo o campeonato português com uma média de 0.6 sofridos por jogo.

16:10. Um ponto apenas separa Sporting e Benfica na tabela classificativa. Os leões são líderes com 59 pontos, mas uma vitória hoje para o clube da Luz pode dar 2 pontos de vantagem à equipa encarnada. Como já dissemos, hoje não se trata só de um derby. Esta noite joga-se o derby.

16:05. O Estádio José Alvalade tem lotação esgotada para o jogo desta noite. Em boa verdade, o título de Campeão Nacional pode ficar decidido ao final de 90 emocionantes minutos. Tudo estará em jogo. As emoções estarão à flor da pele, e nós, vamos estar por aqui para vos contar tudo!.

A VAVEL Portugal dá as boas vindas ao vasto leque de leitores para o grande, o mítico e o empolgante derby do título Sporting x Benfica em directo. A contar para a Liga NOS, Leões e Águias lutam pelo título na partida da 25ª ronda do campeonato.