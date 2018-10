Braga x Porto: a final antecipada

O encontro deste Domingo entre o Braga e o FC Porto marca o regresso de José Peseiro à cidade onde já foi feliz, mas a verdade é que nem tudo foram rosas e os azuis e brancos terão de estar atentos, porque estas rosas têm espinhos e não são poucos....

Acreditar para não pensar

O FC Porto chega a Braga depois de ter garantido a passagem à final da Taça de Portugal após ter vencido o Gil Vicente por um acumulado de 5-0 em duas mãos.... mas a verdade é que também a própria equipa de Paulo Fonseca garantiu a passagem à final da prova rainha esta semana também. Ainda que com a margem mínima, os minhotos venceram o Rio Ave no acumular das duas mãos e carimbaram então a chegada à final.



Os dois finalistas da prova só vão disputar a conquista do Troféu a 22 de Maio, mas é como se o jogo deste Domingo fosse uma espécie de preparação para isso mesmo. A verdade é que já sabe há muito que o FC Porto atravessa uma das suas piores fases dos últimos tempos e José Peseiro tem, no jogo da Pedreira, a oportunidade perfeita para se voltar a aproximar do 1º e 2º posto.



O problema é que do outro lado estão os arsenalistas, que apesar de terem menos 9 pontos que os azuis e brancos estão no quarto lugar da tabela e não querem permitir a aproximação do Rio Ave. Em resumo? O jogo deste domingo marca um regresso importante à cidade de Braga, mas quem é que arrecadará os 3 pontos? A verdade é que a equipa de Paulo Fonseca é aquela que menos tem a perder...



Agarrem-se à história, mas não aquela recente....

No que ao histórico de confrontos diz respeito, o FC Porto segue na frente em todas as competições e leva larga vantagem. Os dois emblemas encontraram-se por 144 vezes em toda a sua história e só por 19 vezes é que os minhotos venceram. Registando-se ainda 24 empates e 101 vitórias dos azuis e brancos.



A verdade é que a jogar em casa, e para o campeonato, os bracarenses nunca facilitaram a vida aos dragões, mas ainda assim a equipa de Peseiro leva uma larga vantagem, uma vez que venceu já 34 dos 59 jogos realizados no Municipal de Braga. Já os minhotos garantiram a vitória por apenas 12 e conseguiram segurar o empate por 13 vezes.

(Foto: fcporto.pt)



No que diz respeito ao último confronto entre as duas equipas, o resultado não passou do nulo. Estavámos em Outubro e a jogar em pleno Estádio do Dragão, os azuis e brancos não conseguiram marcar na baliza de Marafona.



Peseiro e Paulo Fonseca: Os homem do (bom) consenso

Os treinadores que amanhã se vão encontrar em Braga têm uma particularidade engraçada: se Peseiro já treinou o Braga, também Paulo Fonseca já treinou o FC Porto. Obviamente que muitos dos protagonistas presentes em campo amanhã de cada um dos lados já mudaram, mas a verdade é que se há coisas que estes dois homens do futebol têm em comum é as trocas, e, claro, os elogios aos adversários.



Peseiro diz que sabe que o jogo não será fácil, mas que acima de tudo os azuis e brancos vão jogar para vencer "Vamos defrontar uma equipa muito boa, que tem boas ideias, bem organizada, consistente, com argumentos bons, um treinador bom, que está também muito feliz porque está na final da Taça. O FC Porto não tem receio de adversários, mas tem de ter respeito"



Já Paulo Fonseca, sabe que o FC Porto chega a Braga com uma ideia na cabeça.... a de vencer " Vamos ter aqui um FC Porto motivado, que vai querer vencer o jogo, até pelo derby; sei que vou ter aqui um FC Porto ambicioso e a querer aproveitar o resultado desse jogo. Espero um FC Porto forte, ao seu nível, mas também que não pode perder pontos."



No que diz respeito às ausências, o treinador azul e branco tem o plantel todo à disposição com excepção de Evandro e Varela que se encontram lesionados. Já do lado minhoto, Fonseca não poderá contar com Rui Fonte, Crislan e Ringstad devido a lesão; Josué, uma vez que está emprestado pelo FC Porto e Filipe Augusto por castigo.



Convocados:

FC Porto- Casillas e Helton; Maxi Pereira, Martins Indi, Marcano, Chidozie, Miguel Layún e José Ángel; Rúben Neves, Sérgio Oliveira, Herrera, André André e Danilo;Brahimi, Aboubakar, Marega, Corona e Suk.



SC Braga - Marafona e Matheus; Boly, André Pinto, Baiano, Djavan, Ricardo Ferreira e Goiano; Alef, Rafa, Luiz Carlos, Aarón, Pedro Santos, Alan, Vukcevic e Mauro; Wilson Eduardo, Stojiljkovic e Hassan.