Resultado Braga x Porto na Liga NOS 2015/2016 (3-1)

22:46. Quanto a nós resta agradecer a sua preferência e continue a acompanhar o nosso trabalho. Boa semana!

22:45. Já para a equipa de José Peseiro esta derrota é forte revés na motivação para o resto da temporada, visto que em caso vitória ficariam a apenas um ponto do segundo lugar (Sporting) e três da liderança, ocupada pelos encarnados.

22:40. A confirmação do potencial da equipa de Paulo Fonseca ficou bem patente, com uma demonstração de trabalho e empenho resultados num futebol inteligente e bem praticado. Quinta-feira há batalha complicada na Turquia mas a equipa 'arsenalista' vai com plena consciência de que pode disputar a eliminatória.

22:35. Vitória clara e justa da equipa do SC Braga sobre um FC Porto a quem se esperava mais, sobretudo com a flagrante ocasião de ganhar três pontos sobre o segundo lugar. Após erro de Marcano, Hassan abriu o marcador ao minuto 71'. Maxi Pereira ainda deu alento ao adeptos azuis e brancos com o golo do empate, aos 85' minutos mas a vitória acabou por sorrir à melhor equipa em campo. Rafa, após excelente trabalho de Djavan, fez o 2-1 e Alan fechou o marcador já no tempo de descontos, a aproveitar saída descabida de Casillas.

Final da partida!

Lançamento longo de Pedro Santos para Alan que recebe, desvia a bola de Casillas (completamente fora de posição) e atira sem problemas para o terceiro dos homens da casa.

90+4' GOLOOOOOOOOOO SC BRAGA!

90+1' Esgota as alterações Paulo Fonseca, tirando Djavan para a entrada de Marcelo Goiano.

90+1' Falta de Martins Indi sobre o recém-entrado Nínguez, que valeu o segundo amarelo e consequente vermelho ao central holandês.

90' Alteração no SC Braga: sai Rafa e entra Nínguez.

Enorme arrancada de Djavan pela esquerda, que galgou metros até servir na perfeição Rafa, que não perdoou.

89' GOLOOOOOOOOOO SC BRAGA!

87' Falta de Marcano sobre Pedro Santos.

Excelente cruzamento de Brahimi a servir Herrera que atira contra Boly. Na recarga, Maxi Pereira faz o golo do empate, de cabeça.

85' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!

84' Arrisca o segundo amarelo Danilo com falta sobre Hassan.

83' Rafa ganha canto sobre Marcano que de imediato se agarrou à coxa esquerda.

81' Rafa aparece completamente sozinho, na cara de Casillas, mas a finalização do português embate no poste.

80' Layún trava Rafa na saída para o contra-ataque e leva cartão amarelo.

79' Retoma a partida.

78' Jogo interrompido para assistência a Djavan.

75' Esgota as alterações Peseiro, apostando tudo no ataque, fazendo entrar Marega para o lugar de Rúben Neves.

75' Primeira mexida de Paulo Fonseca com a saída de Stojiljkovic para fazer entrar Alan.

74' Remate de Pedro Santos a ser intercetado por Marcano.

72' José Peseiro volta a mexer tirando André André para lançar Corona.

Cruzamento de Djavan, Marcano erra ao não conseguir o corte e Hassan não perdoa na cara de Casillas e faz o primeiro em Braga.

71' GOLOOOOOOOOOO SC BRAGA!

70' Dois remates consecutivos, de Aboubakar e Marcano, contra o corpo de Boly.

70' Canto de Layún para corte de Ricardo Ferreira.

70' Canto para os 'dragões'.

69' Belo cruzamento de Pedro Santos a cruzar toda a baliza de Casillas mas ninguém consegue emendar para golo.

63' Remate de Rúben Neves a sair ligeiramente ao lado. Lance, no entanto, controlado por Marafona.

61' Primeira substituição no encontro com a saída de Suk para a entrada de Aboubakar.

59' Cartão amarelo para Baiano.

58' Cartão amarelo para Martins Indi.

57' Cartão amarelo para Pedro Santos.

57' Remate de Suk contra o corpo de Boly.

56' Grande passe de Mauro, a respeitar a movimentação de Pedro Santos, mas a finalização do português sai muito torta.

52' Falta de André André sobre Djavan.

49' Quase que Pedro Santos servia na perfeição Rafa, o passe saiu com demasiada força.

47' Excelente corte de Mauro, impedindo que a bola chegasse a Suk.

46' Começa a segunda parte!

21:34. As equipas já regressam ao relvado e com os mesmos jogadores que iniciaram a partida.

21:27. Primeiro é Rafa quem surge numa jogada individual e depois três perdidas consecutivas. Hassan, isolado atira ao poste...Rafa acerta na muralha sobre a linha de golo e Hassan faz o mesmo que o português, num lance de levar as mãos à cabeça. Veremos o que nos reserva o segundo tempo.

21:22. Fim de um primeiro tempo bastante equilibrado, disputado e com oportunidades para ambas as equipas. Os azuis e brancos entraram melhor na partida e Suk quase abria o marcador mas Marafona respondeu com excelente defesa. Brahimi, de livre direto acertou no poste para, desse instante até ao intervalo, a partida ser controlada pelo SC Braga.

Intervalo!

45' Remate de média distância de Baiano, com o pé esquerdo, que Casillas defendeu a dois tempos.

45' Falta de Maxi sobre Djavan.

41' Enorme corte de Boly sobre Suk.

41' Cartão amarelo para Danilo Pereira.

39' Canto cobrado por Layún e cabeceamento de Marcano por cima.

38' Canto para os azuis e brancos.

35' José Peseiro foi expulso do banco de suplentes.

34' Incrível perdida da equipa da casa. Primeiro é Hassan que, isolado, atira ao poste. Depois é Rafa, na recarga, que atira contra a muralha que se criou na linha de golo e Hassan, novamente ele, atira contra essa mesma muralha. Por milagre não foi aberto o marcador em Braga.

33' Novamente Suk a ser apanhado em posição irregular.

31' Cruzamento diretamente para as mãos de Iker.

30' Canto para o SC Braga.

28' Primeiro lance de perigo dos 'arsenalistas' e com o seu maestro a aparecer. Rafa flete da esquerda para dentro e atira ligeiramente por cima da baliza de Casillas.

27' Cruzamento diretamente para fora de Suk.

26' Desta feita o belo corte foi de Maxi, quando Rafa já se preparava para rematar.

25' Belo corte de Mauro a impedir a progressão de Suk.

24' Livre excelentemente bem cobrado por Brahimi, com a bola a bater no poste da baliza de Marafona.

22' Falta em zona muito perigosa, à entrada da área, de Ricardo Ferreira sobre SuK. Cartão amarelo para o central.

18' Nova falta de André André, desta feita sobre Pedro Santos.

17' Novo 'offside' tirado ao coreano Suk.

16' Cartão amarelo para André André que assim falha o próximo jogo dos 'dragões'.

15' Suk passa por Ricardo Ferreira, dentro da grande área, atirando-se para o chão com queixas. Carlos Xistra manda jogar.

12' Falta de Baiano sobre Miguel Layún.

11' Remate de muito longe e completamente disparatado de Maxi Pereira.

9' Suk apanhado em posição irregular.

8' Entrada forte dos azuis e brancos neste início de partida.

6' Primeiro lance de grande perigo. Cruzamento preciso de André André a servir Suk que desvia para excelente defesa de Marafona.

4' Livre para o Braga por mão de Suk.

3' Excelente cobertura de Danilo sobre Rafa, ganhando o pontapé de baliza.

2' Falta de Baiano sobre André André.

1' Início da partida.

20:29. Os jogadores já se perfilam em campo e estamos a instantes do início da partida.

20:22. As três equipas fazem os habituais exercícios de aquecimento.

20:08. Já Paulo Fonseca poderá lançar no decorrer da partida:

20:06. O técnico portista tem no banco de suplentes os seguintes jogadores: Helton, José Ángel, Chidozie, Sérgio Oliveira, Corona, Marega e Aboubakar.

20:05. 'Onze' do SC Braga:

20:03. De seguida será apresentado a equipa escolhida por Paulo Fonseca.

19:57. A aposta inicial de José Peseiro:

19:52. Já é conhecido o 'onze' azul e branco.

18:10. José Peseiro sabe que não pode facilitar na luta pelo título, tendo unicamente o objetivo de ganhar na sua cabeça: “Sabemos o que teremos de fazer para vencer um jogo importante para nós, precisamos dos três pontos em todos os jogos. Não há margem de erro na luta pelo título.”

18:00. Paulo Fonseca parte para o jogo de hoje com vontade de inverter uma tendência muito negativa: “Nos últimos cinco anos sofremos cinco derrotas em casa com o FC Porto e agora queremos inverter essa tendência. Queremos vencer e reforçar a nossa posição no Campeonato.” afirmando que tem sempre o pensamento no próximo jogo: “O nosso grande objetivo é o próximo jogo e tem de ser encarado com máxima ambição, independentemente da competição que estamos a disputar.”

17:45. Evandro, jogador que vinha ganhando preponderância com José Peseiro está lesionado e não conta para a partida de hoje. Silvestre Varela é outro dos indisponíveis por questões físicas enquanto Alberto Bueno foi deixado de fora por opção.

17:35. Paulo Fonseca conta com muitas baixas para o embate desta noite. Rigstad, Crislan e Rui Fonte estão a contas com problemas físicos enquanto Filipe Augusto está suspenso. Também Josué não pode ser opção, visto ser um jogador emprestado pelos azuis e brancos.

17:15. Carlos Xistra, da Associação Futebol de Castelo Branco, será o árbitro do encontro. Terá como assistentes Nuno Pereira e Bertino Miranda. A função de quarto árbitro está entregue a André Moreira.

17:00. O último confronto oficial entre estas equipas terminou num empate sem golos, a contar para a oitava jornada do presente campeonato. Partida marcante para o espanhol Iker Casillas, assinalando o seu jogo 900 na carreira.

16:50. Os melhores marcadores das duas equipas no campeonato, Hassan com nove golos e Aboubakar com onze, devem começar o jogo a partir do banco. O avançado egípcio poderá ser poupado para o confronto da próxima quinta-feira, diante do Fenerbahçe. Já o camaronês deverá ser rendido por Suk, numa opção técnica de José Peseiro.

16:30. As duas equipas garantiram presença no Jamor esta semana, com jogos de diferente intensidade. O Sporting de Braga teve que suar para garantir o nulo, no Estádio dos Arcos, eliminando o Rio Ave num total de 1-0 na eliminatória. Já os ‘dragões’ receberam e venceram, sem problemas, a equipa do Gil Vivente por 2-0, num total de 5-0 nas duas mãos.

16:10. Mais um clássico nesta jornada, juntando as equipas presentes na final da Taça de Portugal. O jogo de hoje, face ao resultado do derby, pode ser importante para o FC Porto que, em caso de vitória, fica a apenas um ponto do segundo lugar (Sporting) e a três da liderança, agora ocupada pelo Benfica com 61 pontos. Em caso de vitória bracarense, o quarto lugar continuará seguro, tendo o Rio Ave (5º classificado) menos oito pontos.

16:00. Muito boa tarde! Seja bem-vindo à transmissão do jogo SC Braga x FC Porto, partida referente à 25ª jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio Municipal de Braga a partir das 20:30 horas - siga o minuto a minuto do SC Braga x FC Porto, em direto e grátis, em Vavel Portugal.