NFL: O Adeus de uma Lenda

Exactamente 1 mês após o Super Bowl, onde os Denver Broncos levaram de vencida a equipa dos Carolina Panthers, Peyton Manning anuncia oficialmente a sua retirada como jogador da NFL. O Quarterback, que foi a primeira escolha no Draft de 1998 pelos Indianapolis Colts, jogou 18 temporadas e despediu-se da melhor forma possível, com o 2º anel de campeão que lhe escapava desde a época de 2006, quando foi campeão pela primeira vez pelos Colts, sendo o MVP dessa final.

Ao contrário do que aconteceu no Super Bowl da época de 2006, onde os Colts defrontaram os Bears e Manning foi peça essencial na vitória da sua equipa, este último Super Bowl foi decidido pela espectacular equipa defensiva de Denver, liderada por Von Miller, MVP do Superbowl deste ano, com a ajuda os seus fiéis “escudeiros” Derek Wolfe e DeMarcus Ware, relegando para segundo plano a acção de Peyton Manning que não fez um único passe para touchdown.

No entanto o que fica para a história é a vitória dos Denver Broncos e a despedida em beleza de um dos melhores Quarterbacks da história do jogo, senão vejamos:

-Duas vezes campeão do Super Bowl (com os Colts no Super Bowl XLI e com os Broncos no Super Bowl 50)

-Catorze vezes selecionado para o Pro Bowl (Uma espécie de jogo com os melhores jogadores da NFL)

-Cinco vezes MVP da NFL (2003, 2004, 2008, 2009 e 2013)

Entre outros “stats” absolutamente espectaculares desta verdadeira lenda que vai fazer 40 anos no fim deste mês.

Com isto, resta-nos dizer que foi um verdadeiro prazer acompanhar durante todos estes anos a categoria que este jogador apresentava durante todos os jogos, não só tecnicamente fazendo passes verdadeiramente sensacionais como pela sua liderança e compostura, sendo um verdadeiro capitão tanto nos Colts como nos Broncos.

Ao concluirmos esta pequena crónica/homenagem a Peyton Manning, sentimos uma espécie de vazio, não só pela sua despedida, mas também pelo facto de faltarem seis longos e penosos meses para o regresso da NFL, mas nada temam!

Esta offseason promete ser animada, com free agentes como Matt Forte, Robert Griffin III, Johny Manziel, entre muitos outros que vão de certeza mudar de ares.

Resta-nos especular um pouco a próxima época:

- Será que os Broncos vão voltar ao Super Bowl, mesmo sem Manning, devido à sua super defesa?

- Será que os Panthers vão voltar a ser a equipa dominante como o foram esta época com um Super Cam Newton?

- Será que os Patriots vão fazer um esforço para construir uma equipa que dê a possibilidade de dar um último anel a Tom Brady e a Bill Belichick?

- Não esquecendo o Draft, quem será a primeira escolha por parte dos Titans?



Não podemos fazer muito mais a não ser esperar que estes longos meses passem rápido para termos de volta um dos mais espectaculares desportos do mundo, a NFL!

Para os menos familiarizados com a modalidade, aqui fica um pequeno glossário com as expressões e termos técnicos deste desporto Norte-Americano. Assim sendo:

NFL: National Football League.

Super Bowl: Jogo da NFL que vai decidir o campeão da temporada.

Quarterback: O cérebro da equipa, o jogador que dá início e pensa a jogada, decide se a jogada vai ser em corrida ou em passe, por muitos considerada a posição mais importante em campo.

Draft: Processo de colocação dos jogadores vindos das equipas universitárias dos Estados Unidos da América nas equipas da NFL, geralmente as equipas que foram mais fracas durante a temporada escolhem em primeiro lugar, de forma a poderem escolher os melhores jogadores disponíveis no Draft de maneira a que exista um equilíbrio de forças entre as diversas equipas da NFL.



MVP: Most Valuable Player, traduzindo à letra, o Jogador mais valioso, que tanto pode ser durante a época (este ano, por exemplo, foi Cam Newton, Quarterback dos Carolina Panthers), como pode ser o do Super Bowl (Von Miller dos Denver Broncos, como dissemos no texto).