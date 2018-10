NBA: Lakers surpreendem Golden State, Houston vence em Toronto

Frente-a-frente estavam primeiro e último classificado da Conferência Oeste. Os Golden State Warriors já com a vaga garantida nos playoffs, foram até ao Staples Center em Los Angeles, defrontar os Lakers já completamente arredados de um possível apuramento. A equipa da casa vai jogando apenas como tributo a Kobe Bryant, que encerra a carreira no final da época, e também pelo prestígio e história.

Foi daquelas noites em que tudo saiu bem a um conjunto e mal ao outro. Nos Warriors todos os elementos do plantel marcaram ponto, sendo que Curry e Thompson se ficaram apenas pelos 18 e 15 pontos, respectivamente. Números anormais para aquilo a que todos estamos habituados. No lado dos Lakers, a estrela Kobe Bryant ficou-se pelos 12 pontos, sendo superado por Jordan Clarkson com 25 e D'Angelo Russell com 21.

Só o terceiro parcial não foi ganho pelos Lakers, 24-24, mas foi com a vantagem de 60-49 com que chegaram ao intervalo, que a formação da «cidade dos anjos» aproveitou para não mais deixar Golden State aproximar-se. Esta foi a sexta derrota dos campeões em título e apenas a 13ª vitória dos Lakers na competição. Curiosamente os dois conjuntos vão defrontar o mesmo adversário na próxima jornada, os Orlando Magic, com os Warriors a jogarem já hoje, enquanto os Lakers somente amanhã.

40 pontos do «Barbas» derrotam Raptors

Quem obteve uma importante vitória na luta por um lugar nos playoffs, foram os Houston Rockets ao vencerem por 107-113, no reduto dos Toronto Raptors. A grande figura do encontro foi James Harden que com um duplo-duplo, 40 pontos e 14 assistências foi determinante para a conquista do triunfo. Acompanhado por Dwight Howard, tambem com um duplo-duplo, 21 pontos e 11 ressaltos, sendo que dez foram defensivos, enquanto na equipa canadiana foram insuficiente os também 21 pontos de Luís Scola os 19 de DeRozan e os 17 de Kyle Lowry.

James Harden foi decisivo nos Rockets (Foto: sportsnet.ca)

O encontro foi sempre equilibrado com ambos os conjuntos a vencerem dois parciais, e acabou por ser decidido nos erros cometidos pela equipa de Toronto, com 16 turn-overs, contra 11 dos Rockets. A formação de Houston sobe assim ao oitavo lugar da Conferência Oeste e entram em zona de playoff, já os Raptors seguem de forma tranquila na segunda posição da Conferência Este.

Resultados:

Milwaukee Bucks 96 - 104 Oklahoma City Thunder

LA Lakers 112 - 95 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 100 - 109 Phoenix Suns

Denver Nuggets 116 - 114 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 123 - 103 Portland Trail Blazers

Miami Heat 103 - 98 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 107 - 113 Houston Rockets