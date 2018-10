Problema central para a Champions: Menino Rúben Dias chamado por Rui Vitória

A "mini" águia Rúben Dias salta da equipa B directamente para a grande montra da Liga dos Campeões. Para enfrentar o Zenit, Rui Vitória não conta com Lisandro, Luisão e Jardel, o que obrigou o técnico da Luz a recorrer a um jovem que tem um potencial incrível e que se estreia em absoluto logo numa convocatória para a Liga Milionária.

Rui Vitória aposta em nova pérola do Seixal

Nos convocados da partida para a Rússia destacou-se o rosto jovial do central Rúben Dias. Aos 18 anos, o jogador formado nas escolas do Seixal estreia-se na convocatória da formação principal benfiquista, e com a responsabilidade de ser num duelo da Liga dos Sonhos.

Sonho é mesmo a palavra que descreve o central, mas, em ângulo inverso, o pesadelo invadiu Luisão, Lisandro e Jardel que ficam de fora, dando 3 dores de cabeça a Rui Vitória de uma só vez. Apesar da tenra idade, Rúben Dias apresenta já uma robustez física que impressiona, estando preparado para abraçar o desafio de travar Hulk e companhia. Nas seleções mais jovens Rúben tem sido aposta permanente, envergando inclusive a braçadeira de capitão. Na equipa B já jogou por 15 vezes esta época e é sem dúvida uma promessa segura para o futuro da defesa das águias.

Fica só a incógnita em torno da escolha de Rui Vitória. Por um lado, o trinco Fejsa, que pode perfeitamente cumprir as funções de central, mas por outro Rúben, que alinha nessa posição desde os escalões mais jovens.