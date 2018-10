FC Porto: Rúben Neves alvo de duras críticas

No epicentro de toda a confusão está a publicação de Rúben Neves na sua página oficial do facebook. O atleta azul e branco escreveu, após o confronto com o SC Braga, uma frase que gerou críticas: "Triste por não conseguir trazer os 3 pontos da Pedreira".

Depressa foram os críticos que se chegaram à frente, para criticar não só a prestação da equipa portista no embate da pedreira, mas também o prémio que o agente do médio internacional português tem direito a receber depois de ter realizado o jogo frente ao SC Braga.

E que prémio é este? Segundo o portal Football Leaks, o agente de Rúben Neves, José Caldeira, iria receber uma quantia de 100 mil euros se o seu agenciado realizasse 20 jogos, com pelo menos 45 minutos jogados em cada um desses encontros. Esse objetivo foi concluído no passado Domingo, no jogo realizado em Braga, que os bracarenses levaram a melhor por 3-1.