Fenerbahçe x Sp. Braga: Guerreiros à conquista de Constantinopla

O Sp. Braga denfronta esta quinta-feira o Fenerbaçe, comandado por Vítor Pereira, no jogo de primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O primeiro embate do Braga com a equipa de Bruno Alves, Raúl Meireles e Nani está marcado para as 18h00.

Em Istambul, a equipa bracarense vai querer obter um resultado positivo de modo a que a passagem à próxima fase esteja já mais facilitada quando jogarem em casa. Caso essa passagem se concretize, será benéfico para o ranking português da UEFA.

Bracarenses confiantes

O Sp. Braga vem de uma vitória frente ao FC Porto e está com a motivação em altas. O conjunto de Paulo Fonseca já não perde há 15 jogos consecutivos e o ténico português mostra-se contente com o registo: "Não é fácil fazer golos ao Sp. Braga. Temos estado muito fortes do ponto de vista defensivo. [...] Eu privilegio sempre a segurança defensiva nas minhas equipas. Isso poderia sugerir que somos uma equipa defensiva, mas é precisamente o oposto. Jogamos no risco, no meio-campo adversário, e isso ainda valoriza mais a nossa solidez defensiva", afirmou no fim da partida frente ao FC Porto.

Já o Presidente do clube, António Salvador, diz que a equipa está preparada a defrontar qualquer adversário: "Estamos confiantes e não me canso de dizer que esta equipa está preparada mentalmente para enfrentar qualquer adversário, em qualquer campo, e estes jogadores estão preparados para tentar passar a eliminatória".

Vítor Pereira cauteloso

Em relação à equipa turca, os pupilos de Vítor Pereira só perderam apenas por 4 vezes esta temporada. Ainda assim, Vítor Pereira mostra-se cauteloso e preparou os adeptos turcos para as dificuldades: "Eu conheço muito bem o Braga, um clube que tem crescido muito, que já disputou uma final europeia, que recentemente lutou pelo título, que está recheado de bons jogadores e que se bate com os três grandes [...] É um Braga que pode surpreender os adeptos na Turquia, mas a mim não me surpreende".

Carências aéreas a explorar

Se os Guerreiros do Minho quiserem sair da Turquia com um bom resultado vão ter que explorar muito provavelmente as carências aéreas do Fenerbahçe. 13 dos 37 golos sofridos pelo Fenerbahçe surgiram na sequência de lances de bola parada. Cinco dos quais foram de grande penalidade, mas nos restantes podemos identificar também algumas carências aéreas.

A defesa à zona de Vítor Pereira tem apresentado alguma fragilidade, até porque este é um aspeto em que Volkan Demirel e Fabiano Freitas oferecem pouca segurança. De resto, o Fenerbahçe é uma equipa com grande poderio ofensivo e forte no corredor central. Nani tem sido a grande estrela da equipa. Segundo jogador mais utilizado, tem já dez golos marcados, a dois do melhor registo da carreira (alcançado precisamente na época passada), e soma ainda sete assistências.

Sp. Braga: Problemas nas opções de ataque

Os bracarenses vão à Turquia bastante desfalcados. Nas próximas semanas, Paulo Fonseca terá algumas limitações nas duas posições de avançado. Tanto Crislan como Rui Fonte enfrentam paragens longas. Na lista de convocados para este jogo, também Alef e Aarón estão ausentes. Josué e Felipe Augusto estão de regresso.