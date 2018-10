FC Porto:  77€ de multa para  Peseiro

José Peseiro foi multado, esta terça-feira, na sequência da expulsão de que foi alvo na partida frente ao Sporting de Braga, no Estádio da Pedreira, num jogo a contar para a 25ª jornada da Liga NOS 2015/16 que os azuis e brancos acabariam por perder por 3-1.

Recorde-se que, à passagem do minuto 35, o técnico portista contestou a decisão de Carlos Xistra, por não assinalar uma alegada falta de Hassan sobre Danilo, num lance que antecedeu um ataque perigosíssimo dos «arsenalistas», tendo sido convidado a sair pelo juiz da partida.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sancionou Peseiro no valor de 77 euros, sendo que o treinador português se poderá sentar no banco de suplentes já na próxima ronda do campeonato, frente ao U. Madeira, no Estádio do Dragão.