NBA: Warriors seguem imparáveis em casa e Cavs voltam às vitórias

Na Oracle Arena os Golden State Warriors queriam permanecer no trilho das vitórias caseiras, recebendo os Utah Jazz. Liderados pelos splash brothers, foi Klay Thompson a assumir o comando da equipa no primeiro período, no qual Stephen Curry esteve apagado, falhando quatro lançamentos da linha de três pontos, algo anormal para o base, mas fazendo seis assistências.

A equipa de Utah dava boa réplica e conseguia manter-se colada no marcador, mas no segundo período os Warriors começaram a impôr um ritmo mais rápido, o que ao intervalo lhes dava uma vantagem de 52-41. Stephen Curry já havia começado acertar com o cesto, e a finalizar a primeira parte fez simplesmente isto.

Na segunda parte o domínio dos da casa foi ainda mais evidente, de tal modo que os Warriors venceram os quatro parciais do encontro. No final 115-94 com Stephen Curry a fazer um duplo-duplo com 12 pontos e 10 assistências. Klay Thompson foi o melhor marcador da partida com 23 pontos, com Daymond Green a dar uma ajuda com 17 pontos. No lado dos Jazz foi Trey Burke a vir do banco com 18 pontos, quem mais contribuiu para a equipa, juntando-se Gordon Hayward com 16. Golden State continua assim imparável e invencível em casa, somando 28 triunfos, enquanto a formação de Utah fica mais longe do oitavo lugar de acesso aos playoffs.

Irving devolve Cavs às vitórias

Após a surpreendente derrota em casa frente aos Memphis Grizzlies, os Cleveland Cavaliers jogaram novamente na última madrugada, desta vez no reduto dos Sacramento Kings. A defenderem o primeiro lugar da Conferência Este, os Cavs obtiveram um triunfo complicado por 111-120 liderados por Kyrie Irving que marcou 30 pontos, porém Lebron James, Kevin Love e Tristan Thompson os três com um duplo-duplo contribuíram também de forma decisiva. King James apontou 25 pontos e 11 ressaltos.

Lebron James ajudou os Cavs a vencer (Foto: nba.com)

A equipa de Sacramento apenas conseguiu vencer um dos quatro parciais, e ao intervalo liderava por 55-54 com DeMarcus Cousins com 29 pontos e 11 ressaltos a ser o grande destaque dos Kings, juntamente com Rudy Gay, que marcou 19 pontos. Na parte final do desafio a maior experiência e qualidade de Cleveland acabou por sobressair e dar a vitória à formação do estado do Ohio.

Resultados:

Charlotte Hornets 122 - 113 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76 ers 104 - 118 Houston Rockets

Boston Celtics 116 - 96 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 114 - 108 Miami Heat

Dallas Mavericks 96 - 102 Detroit Pistons

Phoenix Suns 97 - 128 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 120 - 108 LA Clippers

Sacramento Kings 111 - 120 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 115 - 94 Utah Jazz