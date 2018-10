Rúben Semedo renova até 2022

É oficial, Rúben Semedo renovou contrato com o Sporting. Depois de figuras do plantel como Rui Patrício, Adrien Silva ou William Carvalho, os leões extenderam o vínculo contratual com o jovem central verde-e-branco. Para além de recuperar a percentagem de direitos desportivos do jogador que não lhe pertencia, o Sporting acordou com o jogador o estabelecimento de uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros.



Eis o comunicado oficial.

A Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Rúben Semedo para a renovação do contrato ficando o mesmo com duração até 2022, e uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros. Mais se informa que no âmbito desta renovação a Sporting SAD recupera os 10% dos direitos económicos que não estavam em seu poder, ficando assim com 100% dos mesmos.

A Sporting SAD deseja a Rúben Semedo as maiores felicidades profissionais e pessoais.

Rúben Semedo começou a temporada no plantel principal do Sporting, tendo posteriormente sido emprestado ao Vitória de Setúbal. Contudo, no mercado de Inverno, Jorge Jesus chamou o central de volta para Alvalade, tendo conseguido o seu espaço na equipa principal.