William Carvalho: O regresso do príncipe

Num episódio envolto em muita polémica, William Carvalho voltou ao Sporting para iniciar a pré-época com uma fratura de esforço na tíbia esquerda, após disputar o campeonato da Europa de sub-21. Tal lesão impediu o médio português de começar a trabalhar com o novo treinador, Jorge Jesus, falhando as partidas iniciais da época dos leões, incluíndo o playoff de acesso à Liga dos Campeões.

Em finais de Setembro o médio leonino regressou aos relvados no encontro diante do Boavista, em 26 de Setembro do ano passado. Desde então William tem vindo, paulatinamente, a subir de forma, à medida que vai assimilando o estilo de jogo e a função que Jorge Jesus lhe incumbe no relvado. O estilo de jogo do técnico leonino aposta forte na chamada "posição 6", num homem que sirva de âncora e ponto de equilíbrio para uma equipa de forte pendor ofensivo.

Teoricamente, Jorge Jesus não poderia pedir por alguém melhor do que William Carvalho para assumir tais funções em campo. Contudo o médio luso demorou a regressar aos "tempos passados"; todavia, o tempo tem sido o melhor conselheiro e 2016 tem revelado um William diferente e a poucos passos da forma que maravilhou os adeptos do Sporting e futebol português.

Apesar da derrota no último derby, o jogo revelou um William já praticamente no ponto, dominador e com um sentido posicional quase perfeito. Resta saber se este momento será extensível até ao final da temporada; numa altura crucial para a luta dos leões pelo título nacional, o Sporting precisa que o seu príncipe volte a reinar.