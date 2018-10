Estoril x Sporting - Menos de três pontos não é opção para o «leão»

A nove partidas de terminar o campeonato, o Sporting defronta o Estoril sem outro objectivo que não a vitória, já que no fim-de-semana passado, os leões perderam a liderança, em casa, para o Benfica. Desta maneira, a pressão sobre a equipa verde e branca aumentou e poderá ser um factor importante neste jogo que segue na Amoreira.

No que diz respeito aos embates entre Sporting e Estoril, a balança parece estar do lado leonino, já que arrecada 55 vitórias, contra 5 derrotas e 11 empates. Também, no que toca a golos, é a equipa do Sporting quem segue na frente, com 139 golos marcados, contra 56 golos apontados pelos canarinhos. A contar para o campeonato, nesta época, estas duas equipas enfrentaram-se em Outubro, para a 9ª jornada, saindo o Sporting vitorioso por 1-0, graças ao golo solitário de Téo Gutierrez.

Relativamente à actualidade, o Sporting encontra-se na segunda posição do campeonato português, após derrota com o Benfica, e soma 59 pontos. Já o Estoril ocupa o 8º lugar da liga, com 33 pontos somados. A equipa da casa encontra-se na sua melhor forma e não deverá facilitar o jogo frente ao leões. Desta maneira, o embate entre estas duas equipas promete ser um bom espectáculo, já que para os leões só a soma dos três pontos importa, mas tendo em conta que o Estoril em casa é muito forte e pode complicar.

Nesta partida, Jorge Jesus não poderá contar com uma das suas peças fundamentais, Adrien Silva, já que o capitão do Sporting viu a cartolina encarnada na partida frente ao Benfica, quando ocupava, já, o banco de suplentes. Outra ausência será Jefferson, por lesão. No que toca a Bryan Ruiz, o costa-riquenho deverá ser opção este sábado, após recuperar da lesão no joelho, contraída no jogo anterior, aquando de uma entrada de Renato Sanches sobre o avançado do Sporting.

Declarações

O treinador do Estoril, apesar de assumir as dificuldades que irá encontrar nesta partida, espera conseguir somar pontos,

«Temos de ter um bom dia para enfrentar uma grande equipa, mas é sempre complicado defrontar os grandes, porque são fortes (...) Nós esperamos fazer um jogo espetacular para empatar ou ganhar. Vamos enfrentar um rival fortíssimos e apenas no final dos 90 minutos vamos ficar a saber o que conseguimos fazer». O técnico canarinho afirma que a sua intenção é «pensar jogo a jogo e tentar fazer uma surpresa amanhã e ganhar ao Sporting». - foram estas as palavras de Fabiano Soares.

Quanto ao treinador leonino, Jorge Jesus apenas quer somar os três pontos, ainda que ciente das dificuldades que irá encontrar,

«É um jogo que se enquadra naquilo que é o nosso campeonato. Jogo difícil na Amoreira. Jogo difícil para os grandes. O Sporting tentará ganhar, porque é o objetivo. Vamos ter dificuldades mas estamos preparados e confiantes, como estão os nossos adeptos. Segundo sei, já esgotaram a Amoreira. É um sinal de que voltaram a ter grande orgulho.» .

O técnico verde branco valoriza a prestação do Sporting nesta época e afirma que continua na luta pelo título,

«O que importa aqui destacar é que isto é factual (sete jogos sem vencer). Prometemos que queríamos um Sporting a lutar pelo título. Faltam nove jornadas e o Sporting está a lutar pelo título. Não está em primeiro mas está na luta, a dois pontos do líder. Em 25 jornadas, em 15 estivemos em primeiro e em quatro partilhamos lugar com o rival. O mais importante disto tudo é chegar ao fim em primeiro. O que importa referir é o que o Sporting tem feito. Estar na luta e vamos estar até ao fim.»

Para concluir, e no que diz respeito a Bryan Ruiz, o treinador do Sporting falou da situação actual do avançado bem como da falta sofrida na partida anterior

«O Bryan Ruiz, praticamente, só hoje e ontem está a fazer treino. Claro que já se falou e já se mostrou mais que imagens em relação à carga violenta que o Bryan sofreu. É um jogador com tanta classe que até desculpou a entrada violenta do Renato Sanches, para mim fora das regras do jogo. Está a tentar recuperar para o jogo e nas horas que faltam vamos tentar. A outra questão tem que ver com a experiência que o Bryan Ruiz tem. É muito inteligente sobre o conhecimento do jogo. Sabe o valor dele. Portanto, estes jogadores sabem que também falham mas isso não altera a sua qualidade. Não lhe direi que deu mais força para corrigir uma ou outra situação pois ainda não treinou.» - foram estas algumas das palavras de Jorge Jesus na conferência de imprensa.

Convocados do Estoril: Não divulgados.

Convocados do Sporting: Não divulgados.