Resultado Estoril 1-2 Sporting na Liga NOS 2015/2016

Vitória justa do Sporting no António Coimbra da Mota. Os homens de Jorge Jesus entraram muito fortes no jogo, entrada que valeu o golo madrugador de Slimani. Até ao intervalo os leões controlaram a partida, perante a incapacidade operacional do Estoril, incpaz de criar perigo junto da baliza de Rui Patrício. O domínio da equipa de Alvalade ganhou outra dimensão em cima do intervalo, altura em que Slimani bisou e deixou os leões com dois golos de vantagem no caminho para os balneários. No segundo tempo a toada manteve-se com o Sporting a controlar as operações, dispondo de várias oportunidades para fazer o terceiro golo; assim, e contra a corrente do jogo, o Estoril chegou ao golo por Léo Bonatini, aproveitando uma desatenção da defesa verde-e-branca. Tal golo teve o condão de despertar os canarinhos que, até final, tentaram o empate, mas sem sorte. Com este resultado o Sporting volta, à condição, à liderança do campeonato, já o Estoril atrasasse na luta europeia.

Termina a partida na Amoreira. Estoril 1-2 Sporting

90+3´ Que aflição na área do Sporting! Mau corte de Schelotto e Michael a cabecear para defesa de Patrício

90+2´ Substituição no Sporting. Sai João Mário, entra Hérnan Barcos

Três minutos de compensação

89´ Remate de Anderson Luís, muito ao lado

82´ Substituição no Estoril. Sai Babanco entra Pedro Botelho

79´ GOOOLO DO ESTORIL!! Canto na direita e, após um primeiro desvio, a bola sobrou para Bonatini que, na pequena área, faz o golo dos canarinhos

O Sporting controla a partida a seu belo prazer, tendo estado por diversas vezes perto de marcar o terceiro. O Estoril tenta lançamentos longos para as costas da defesa leonina, mas os canarinhos mostram não ter muitos argumentos para contrariar o domínio verde-e-branco

75´ Slimani isola-se, ultrapassa Kieszek já com ângulo apertado e tenta servir Bruno César, valeu o corte de Anderson Luís

74´ Cartão amarelo para Zeegelaar por falta sobre Mendy

72´ Substituição no Estoril. Entra Michael, sai Gerso

72´ Bela oportunidade para o Sporting. Grande passe de William Carvalho, melhor recepção de João Mário. Na cara de Kieszek, o médio atirou muito torto

67´ Substituição no Sporting. Entra Bruno César, sai Téo Gutierrez

66´ Cartão amarelo para Schelotto por falta sobre Mattheus

64´ Aquilani isola Slimani, valeu Kieszek para defender in extremis com o pé. Quase o terceiro do Sporting!

62´ Remate de Gerso para defesa fácil de Patrício

Segunda parte na mesma toada da primeira. Excepção feita para a grande oportunidade de golo do Estoril

60´ Cartão amarelo para Mattheus por falta sobre Aquilani

50´ Quase o golo do Estoril! Cruzamento de Bonatini e Mendy, na cara de Patrício, atirou contra o guardião leonino. Grande oportunidade para os estorilistas

48´ Cruzamento rasteiro de Slimani e Kieszek a mergulhar e evitar que Teo fizesse o remate

Recomeça a partida!

Primeiro tempo totalmente dominado pelo Sporting. Os leões entraram fortes e inauguraram o marcador nos minutos iniciais. O Estoril nunca conseguiu contrariar o domínio leonino exercido mormente no meio-campo. Os níveis de agressividade dos estorilistas aumentaram, lutando mais pelas bolas divididas; tal postura até permitiu aos canarinhos fazer alguma circulação de bola no meio-campo adversário. Contudo tal não passou disso mesmo e assim o Sporting aproveitou para aumentar a vantagem ao cair do pano do primeiro tempo. Veremos se haverá uma reacção do Estoril, ou se o Sporting continuará a dominar.

Intervalo na Amoreira!

45´ GOOOOOLO DO SPORTING! Cruzamento de Bryan Ruiz na esquerda e Slimani a voar no segundo poste, a antecipar-se a Babanco, e a cabecear para o segundo da partida!

Apesar do Estoril demonstrar maior agressividade, é o Sporting quem controla a partida. Os leões já podiam ter aumentado a vantagem

27´ Slimani serve de calcanhar Bryan Ruiz. Na zona de penalty o costa-riquenho atirou torto. Boa oportunidade para o Sporting!

20´ Cruzamento de Marvin pela esquerda, recepção de Slimani já dentro da área, mas o remate foi para as nuvens

16´ Remate de Schelotto fora da área, mas a sair por cima

Entrada forte do Sporting no jogo,e que culminou no primeiro golo dos leões. O Estoril ainda com dificuldade em contrariar as movimentações ofensivas do adversário

14´ João Mário lança Téo. Já na área, mas de ângulo apertado, o colombiano atira para defesa de Kieszek

9´ Remate de Mattheus na esquerda, mas o tiro a sair muito torto

5´ GOOOOLO DO SPORTING!!! Primeiro alívio da defesa estorilista, a bola sobrou para a entrada da área onde estava Slimani. O argelino fintou com o pé esquerdo e rematou com direito para um grande golo!!

1´ Primeiro remate da partida. Anderson Luís, do lado direito, atira forte mas por cima

COMEÇA A PARTIDA NA AMOREIRA!

18:25 - Depois de recolherem aos balneários, Estoril e Sporting entram em campo. Apito inicial para breve

18:15 - Equipas aquecem no relvado

18:07 - ESTORIL: Kieszek; Anderson Luís, Yohan Tavares, Diakhité e Babanco; Anderson Esiti e Diogo Amado; Mendy, Mattheus e Gerso; Léo Bonatini.

18:05 - SPORTING: Rui Patrício; Schelotto, Coates, Ruben Semedo e Zeegelaar; João Mário, William Carvalho, Aquilani e Bryan Ruiz; Téo Gutierrez e Slimani.

18:00 - Já temos onzes!

17:30 - Para a deslocação ao Estoril, Jorge Jesus não pode contar com o castigado Adrien Silva e o lesionado Jefferson. Em contrapartida, o técnico leonino conta com os regressos de Rúben Semedo e Ricardo Esgaio, e ainda com a recuperação física de Bryan Ruiz.

«Temos de ter um bom dia para enfrentar uma grande equipa, mas é sempre complicado defrontar os grandes, porque são fortes (...) Nós esperamos fazer um jogo espetacular para empatar ou ganhar. Vamos enfrentar um rival fortíssimos e apenas no final dos 90 minutos vamos ficar a saber o que conseguimos fazer».

17:15 - Já Fabiano Soares espera que a sua equipa esteja no dia bom para poder levar de vencida o Sporting, isto apesar das dificuldades que certamente irão esperar os canarinhos.

«É um jogo que se enquadra naquilo que é o nosso campeonato. Jogo difícil na Amoreira. Jogo difícil para os grandes. O Sporting tentará ganhar, porque é o objetivo. Vamos ter dificuldades mas estamos preparados e confiantes, como estão os nossos adeptos. Segundo sei, já esgotaram a Amoreira. É um sinal de que voltaram a ter grande orgulho.» .

17:00 - No lançamento da partida, Jorge Jesus anteviu uma partida difícil num estádio normalmente complicado para os grandes. Todavia, o técnico leonino sublinhou a vontade da sua equipa e adeptos leoninos em alcançar a vitória.

16:45 - Na primeira volta o Sporting venceu o Estoril em Alvalade por 1-0. O único golo da partida foi marcado por Téo Gutierrez, através de uma grande penalidade.

16:30 - O histórico geral de visitas à Amoreira até épositiva para Sporting. Os leões contam com 16 triunfos em 27 jogos. Todavia, e num âmbito mais recente, a equipa de Alvalade não vence em casa do Estoril desde 2010, tendo contabilizado desde então dois empates e duas derrotas.

16:15 - Assim, os leões só venceram um dos seus últimos cinco jogos oficiais, enquanto que o Estoril soma três vitórias e um empate nos últimos quatro encontros para o campeonato.

Foto: record.xl.pt

16:00 - As duas equipas encontram-se em momentos distintos. O Sporting vem de uma amarga derrota no derby diante do Benfica, e que custou a liderança aos leões; já o Estoril foi a Vila do Conde vencer o Rio Ave por 1-3

15:45 - Estoril e Sporting encontram-se separados na tabela por 26 pontos. Os leões são segundos classificados do campeoanto, a dois pontos da liderança, enquanto que os estorilistas ocupam a oitava posição, apenas a cinco pontos dos lugares europeus.

Foto: ASP

15:30 - Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma partida da Liga NOS, aqui na Vavel. Às 18:30h será dado o apito inicial do Estoril x Sporting. Deixe-se ficar por aí e acompanhe todas as emoções desta partida.