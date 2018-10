Resultado FC Porto x União da Madeira na Liga NOS 2015/16 (3-2)

Após um grande jogo e com baixas importantes no plantel, os azuis e brancos conseguiram o mais importante - reagir à derrota em Braga com uma vitória em casa - e seguem, assim, em terceiro lugar, na perseguição ao título. Da nossa parte, é tudo. Obrigado por ter estado desse lado. Continue a acompanhar a Liga NOS 2015/16 aqui, em Vavel Portugal.

Termina a partida, com o FC Porto a vencer o União da Madeira, por 3-2. Vitória sofrida dos «dragões», numa jornada em que voltaram a sofrer golos para o campeonato, pela sétima vez consecutiva. Apesar da boa entrada na segunda parte - fazendo o 2-0 aos 51 minutos -, os pupilos de Peseiro deixaram que a formação forasteira subisse no terreno, as substituições de Nórton de Matos surtiram efeito e o União chegou ao empate em 6 minutos, com dois golos de Danilo Dias. A partir desse momento, o jogo caminhava para o final com o Porto numa procura desenfreada pelos três pontos, golo que haveria de chegar aos 87', por intermédio de Corona, num remate fortíssimo.

Final da partida

93'. Paulo Monteiro inicia aquele que poderia ser o último ataque do jogo, mas coloca mal, diretamente para fora.

92'. Substituição no FC Porto: sai Corona, entra Marega.

92'. Substituição no FC Porto: sai Aboubakar, entra Francisco Ramos.

91'. Agora é a vez do Porto defender, o União ataca com tudo!

91'. Livre perigoso para o União! Afastou Aboubakar!

90'. Brahimi perto do quarto! Remate forte para defesa de Campos.

Maxi, na linha, coloca a bola no extremo e este tabela com Suk, rematando de primeira e fortíssimo, para o fundo das redes! Ricardo Campos ainda tentou desviar a bola, mas foi incapaz de impedir o terceiro!

87'. GOLO DO FC PORTO! Corona!

86'. Afinal, Shehu regressa e o técnico do União cancela a substituição. Ouvem-se assobios no Estádio do Dragão.

84'. Shehu está no chão e vai ser assistido. Aparentemente, Nórton de Matos será obrigado a mexer.

83'. Na sequência do livre, Suk cabeceia e ganha o canto.

82'. Livre para o FC Porto, no lado direito do ataque, por falta sobre Corona.

81'. Ricardo Campos cai na área e pede assistência. O jogo está parado.

80'. Saída organizada do União, com quatro elementos e a levarem a bola até junto da bandeirola de canto, onde finalmente a equipa perde o esférico. Lançamento para o Porto.

78'. Canto para o FC Porto, com a bola a morrer mais uma vez nas mãos de Ricardo Campos! Insiste o FC Porto!

77'. Cartão amarelo para Amilton.

76'. Mal o árbitro! Suk remata, a bola desvia em Tiago Ferreira e sai. O árbitro assinala pontapé de baliza e o Porto protesta com razão: era canto.

75'. Sérgio Oliveira! Remate fortíssimo, a passar muito perto da baliza do União!

74'. Substituição no FC Porto: sai Rúben Neves, entra Suk. Peseiro procura ganhar presença na área adversária.

72'. Cruzou Corona, cortou mais uma vez Diego Galo. Grande exibição do central!

72'. Peseiro chama Suk para entrar.

69'. Remate Herrera, defende Ricardo Campos.

Quem não marca sofre: os suspeitos do costume silenciam o Dragão! Cádiz entra na área com a bola e, já pressionado pela defesa portista, desvia para Danilo, que aparece, de forma inteligente, para o desvio. Está feito o empate!

67'. GOLO DO UNIÃO DA MADEIRA! De novo Danilo Dias!

65'. QUASE O TERCEIRO! Canto para o FC Porto, Herrera cabeceia, Aboubakar desvia e Layún esteve perto do golo! Grande confusão na área, com o guarda-redes a resolver em apuros!

64'. Herrera falha o terceiro! Um contra-ataque portista, dois para dois, terminou com o mexicano num frente-a-frente com Ricardo Campos, mas o guardião levou a melhor.

O FC Porto volta a sofrer golos, pelo sétimo jogo consecutivo no campeonato! O recém-entrado e melhor marcador da equipa, Danilo Dias, respondeu da melhor forma a um cruzamento de Cádiz, surgindo no coração da área para o desvio fatal!

62'. GOLO DO UNIÃO DA MADEIRA! Danilo Dias!

61'. Como, de resto, ditam as mudanças de Nórton de Matos, o União muda a sua atitude na partida, subindo as linhas numa tentativa desesperada de levar pontos para a Madeira.

60'. Remate para fora de Amilton, quando Cádiz pedia a bola na área.

59'. Substituição no União da Madeira: sai Gian, entra Cádiz.

58'. Mau passe de Maxi! Brahimi colocou no uruguaio, mas a abertura para Corona saiu com demasiada força...

57'. Cruzamento perigosíssimo de Brahimi, após driblar o adversário. O corte surgiu por intermédio de Joãozinho, concedendo canto para o Porto.

55'. Substituição no União da Madeira: sai Miguel Cardoso, entra Danilo Dias.

54'. Nórton de Matos vai mexer na equipa.

54'. Mais um corte de Diego Galo, tirando a bola a Aboubakar.

Está feito o mais difícil! A bola sobrou para o mexicano depois de Sérgio Oliveira dividir um lance com um jogador do União e, já dentro da área, o médio fez o resto: dominou, puxou com o pé esquerdo para o meio e colocou junto do ângulo superior direito da baliza, sem hipóteses para Ricardo Campos.

51'. GOLO DO FC PORTO! Herrera!

50'. Mal Brahimi, muito por cima.

49'. Sérgio Oliveira rematou, à entrada da área, mas o tiro foi interceptado. Na sequência do lance, Brahimi recuperou a posse de bola e colocou em Herrera, que voltou a rematar contra um elemento dos insulares.

47'. O FC Porto vai trocando tranquilamente a bola no meio-campo adversário, à espera de uma abertura do União.

46'. Agora saiu o União com a bola. Não há alterações nas duas equipas.

Recomeça a partida

No final da primeira parte, a equipa visitante subiu as linhas, o jogo ficou mais partido e ambas as equipas poderiam ter chegado ao golo, por intermédio de Layún e de Miguel Cardoso. Apesar da supremacia azul e branca, a vantagem é mínima e fica a ideia de que a formação insular pode surpreender a qualquer altura... Fique connosco para a segunda parte deste desafio.

Termina a primeira parte no Estádio do Dragão, com o FC Porto a dominar por completo a partida e a merecer a vantagem. Após dez minutos iniciais de massacre total por parte dos portistas, o União foi respodendo esporadicamente e com perigo (esteve perto do golo por duas vezes), mas sempre sem conseguir contrariar a tendência do jogo.

Intervalo

45'. Cartão amarelo para Gian.

45'. O que acaba de perder o União! Miguel Cardoso esteve pertíssimo do golo, mas, já dentro da área, foi hesitando, fintando e a jogada acabou por perder-se... Nórton de Matos nem queria acreditar!

44'. Que perigo! Primeiro, foi Herrera a cabecear e depois foi Layún a desviar em cima da linha, estando pertíssimo do golo! Quase o segundo do Porto, mas Ricardo conseguiu agarrar!

44'. Responde bem o FC Porto! Cruzamento da esquerda, com Paulo Monteiro a ceder canto.

43'. A poucos minutos do final da partida, o União procura incomodar o Porto.

43'. Falta de Herrera sobre Shehu.

41'. Mais uma falta de Sérgio Oliveira, agora sobre Amilton.

40'. Canto para Sérgio Oliveira, do lado direito. Cortou Joãozinho.

39'. Maxi por cima! O lateral puxou bem a bola para o meio, mas o remate em arco saiu demasiado longe da baliza.

38'. Cartão amarelo para Tiago Ferreira.

37'. Aboubakar perto do golo! Corona fletiu para o centro e isolou o avançado, que tentou picar a bola perante a saída do guardião do União, mas sem sucesso! Peseiro ficou a pedir um remate em força.

35'. Na sequência do canto, o Porto tentou o contra-ataque mas Corona decidiu mal e o lance perdeu-se.

34'. AMILTON! Quase o golo do União! Grande remate do extremo, obrigando Casillas a ceder canto.

33'. Falta inteligente de Sérgio Oliveira, a impedir a progressão de Toni Silva no terreno de jogo.

32'. Bateu José Ángel, tirou bem Diego Galo. Mais um corte do defesa da União.

31'. Livre do lado direito do ataque portista, a cerca de 30 metros da baliza de Ricardo Campos, por falta sobre Sérgio Oliveira.

30'. Corona tentou isolar Brahimi, mas Paulinho estava atento e evitou o perigo.

29'. Falta ofensiva de Amilton sobre Maxi.

27'. Brahimi ganha o canto! Rodeado por três adversários, o argelino conseguiu mais um lance de bola parada.

Grande passe de Sérgio Oliveira a colocar o esférico em Maxi, que conseguiu o cruzamento para o avançado desviar tranquilamente para golo. Está feito o primeiro no Dragão!

24'. GOLO DO FCPORTO! Aboubakar!

24'. Miguel Carsodo tentava sair a jogar, cortou bem Layún!

23'. Que perigo! Na sequência do livre, Tiago Ferreira salta e não consegue o desvio por pouco!

22'. Livre perigoso, descaído para o lado esquerdo do ataque do União da Madeira. Vai cobrar Miguel Cardoso.

21'. Amilton tentava sair a jogar mas o lance perdeu-se e é lançamento para Maxi, ainda antes do meio-campo.

20'. Na sequência do lançamento longo de Maxi, Brahimi consegue o remate, ainda dentro da área, mas atira novamente por cima.

19'. Mais um cruzamento! O FC Porto domina por completo a partida. Agora foi a vez de Aboubakar, com a defesa a ceder lançamento para Maxi.

18'. Brahimi de cabeça! Cruzamento de Herrera, do lado direito do ataque azul e branco, com o argelino a surgir na área e a cabecear por cima. Passou o perigo...

15'. Remate de Rúben Neves! O médio atirou para fora, num remate de primeira, executado ainda fora da área.

13'. Brahimi! O argelino ainda conseguiu fazer o chapéu a Ricardo Campos, mas Diego Galo conseguiu o corte e afastou o perigo.

12'. Agora foi Chidozie a cortar a bola, tirando-a de Toni Silva.

10'. Tira Maxi! O defesa-direito interpretou bem o lance e impediu a investida de Amilton, no primeiro lance de perigo do União!

10'. De novo José Ángel a cruzar, de novo o União a afastar! Agora foi a vez de Paulo Monteiro tirar de cabeça!

9'. Cruzamento de José Ángel, mas o guarda-redes do União volta a agarrar o esférico.

7'. Corona! O extremo portista entrou na área adversária, mas não conseguiu armar o remate e o perigo passou.

7'. Cruzamento de Herrera e a defesa madeirense resolve a dois tempos: primeiro Ricardo Campos a socar a bola e depois Tiago Ferreira a afastar!

6'. Brahimi coloca em Aboubakar, que tentou abrir no lado direito, onde estava Corona, mas o avançado falhou o passe e o lance perdeu-se.

4'. Mais um cruzamento, agora de Herrera, e nova defesa do guardião dos visitantes.

3'. Remate de Maxi Pereira, já dentro da área, mas sem perigo para Ricardo Campos.

3'. Falta sobre Sérgio Oliveira. O FC Porto cobra rapidamente e segue com a bola.

1'. Cruzamento de Corona e corte da defesa do União da Madeira.

1'. Já rola a bola no Estádio do Dragão.

Início da partida

20:43. As equipas já estão em campo. Estamos a 2 minutos do início da partida.

20:38. Suplentes do União da Madeira: Rafael Alves, Kusunga, Breitner, Soares, Cádiz, Miguel Fidalgo e Danilo Dias.

20:38. ONZE OFICIAL DO U. MADEIRA: Ricardo Campos; Paulinho, Diego Galo, Tiago Ferreira e Joãozinho; Paulo Monteiro, Gian e Shehu; Amilton, Miguel Cardoso e Toni Silva.

20:38. Suplentes do FC Porto: Helton, Víctor García, Verdasca, Francisco Ramos, Graça, Marega e Suk

20:38. ONZE OFICIAL DO FC PORTO: Casillas; Maxi, Chidozie, Layún e José Ángel; Rúben Neves, Sérgio Oliveira e Herrera; Corona, Brahimi e Aboubakar.

19:50. Do lado portista, Peseiro abordou o jogo confiante, embora consciente de que não é permitido conceder mais pontos. «Mais importante do que focar as ausências é falar dos jogadores que temos e salientar a confiança total neles. Vamos defrontar um adversário que já tirou pontos a candidatos, não queremos que isso aconteça, e depois do jogo com o SC Braga sabemos que não podemos falhar. Temos essa responsabilidade, exigência, determinação e temos jogadores com toda a vontade», realçou.

Peseiro abordou o jogo, mostrando confiança nos elementos que tem ao seu dispor. (Foto: Getty Images)

19:40. Desvalorizando um eventual papel da arbitragem no resultado final e monstrando confiança no guarda-redes Ricardo Campos (dada a ausência de Gudiño), o treinador dos visitantes mostrou-se certo de que os «dragões» vão tentar garantir a vitória o mais cedo possível. «O facto do FC Porto não poder perder pontos pode ser negativo ou positivo, o que é certo é que eles, perante o seu público, vão querer resolver cedo o jogo, enquanto nós o vamos adiar ao máximo», referiu.

Nórton de Matos quer complicar a vida do FC Porto. (Foto: netmadeira.com)

19:40. «Uma equipa como o FC Porto, mesmo com baixas, com a dimensão que tem, nunca está enfraquecida. O FC Porto tem plantel vasto e com qualidade.», afirmou Nórton de Matos (treinador do União), relembrando que é importante que a equipa encare o jogo com máxima concentração, empenho e rigor, para que os golos não nasçam dos seus erros.

19.10. Onze provável do União da Madeira: Ricardo Campos; Paulinho, Diego Galo, Tiago Ferreira, Joãozinho; Paulo Monteiro, Soares, Shehu; Amilton, Miguel Cardoso e Danilo Dias.

19:10. Onze provável do FC Porto: Casillas; Maxi Pereira, Chidozie, Miguel Layún e José Ángel; Rúben Neves, Herrera, Sérgio Oliveira; Corona, Brahimi e Aboubakar.

18:50. CONVOCADOS DO UNIÃO DA MADEIRA: Ricardo Campos e Rafael Alves; Paulinho, Diego Galo, Paulo Monteiro, Tiago Ferreira, Joãozinho e Kusunga; Soares, Shehu, Gian e Breitner; Amilton, Danilo Dias, Cádiz, Miguel Fidalgo, Toni Silva e Miguel Cardozo.

18:50. CONVOCADOS DO FC PORTO: Helton e Iker Casillas; Maxi Pereira, José Ángel, Chidozie, Miguel Layún, Victor Garcia e Verdasca; Rúben Neves, Sérgio Oliveira, Herrera, Francisco Ramos e Graça; Brahimi, Aboubakar, Marega, Corona e Suk.

18:45. Do lado do União da Madeira, Nórton de Matos vê-se privado de Gudiño, que não pode defrontar o seu ex-clube, e do avançado Élio Martins, que ainda não se encontra completamente recuperado de uma lesão.

18:45. Peseiro não poderá contar com Bruno Martins Indi, André André e Danilo, que estão suspensos, nem com Ivan Marcano, Evandro e Silvestre Varela, por lesão. Destaque ainda para a chamada de 4 elementos da equipa B (Victor Garcia, Verdasca, Francisco Ramos e Graça) e para a ausência de Bueno, que, embora não conste do boletim clínico, nem dos jogadores afastados por lesão, fica de fora dos eleitos por não se encontrar nas condições físicas ideais para um jogo desta importância, de acordo com fonte oficial do clube.

18:40. O árbitro nomeado para ajuizar esta partida pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol foi Manuel Oliveira. O juiz pertence à Associação de Futebol do Porto e será auxiliado por Pedro Ribeiro e Tiago Leandro.

Manuel Oliveira será o árbitro da partida. (Foto: DN)

18:35. Nos últimos 6 jogos para a Liga NOS 2015/16, o FC Porto sofreu sempre golos, num total de 10 tentos concedidos.

18:30. Nos duelos entre as duas equipas no Estádio do Dragão, o resultado foi sempre favorável aos azuis e brancos: 7 jogos, 7 vitórias do emblema do norte.

18:30. O último encontro entre as duas equipas resultou na maior vitória fora do FC Porto, esta época. Herrera, Brahimi, Corona e Danilo Pereira fizeram os tentos dos então pupilos de Lopetegui.

18:29. Recorde-se que o FC Porto recebe a formação madeirense após ter perdido por 3-1 na ronda anterior, no reduto do Sporting de Braga, complicando substancialmente as contas do título - um desaire que, por isso, reduz substancialmente o espaço de manobra dos portistas, que se vêem obrigados a vencer para continuar a sonhar com o título.

18:28. Os «dragões» entram em campo no terceiro lugar da tabela classificativa, com 55 pontos, a 6 pontos do Benfica, primeiro classificado, e a 4 do Sporting, em segundo lugar. Os azuis e brancos contam com 17 vitórias, 4 empates e 4 derrotas nos 25 jogos já disputados, nesta edição do campeonato.

Estádio do Dragão. (Foto: Getty Images)

18:08. Boa tarde! Seja bem-vindo à transmissão do jogo FC Porto x Moreirense, uma partida referente à 26ª jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio do Dragão a partir das 20:45 horas - siga o minuto a minuto do FC Porto x União da Madeira, em direto e grátis, em Vavel Portugal.