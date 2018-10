Barcelona goleia Getafe

O Barcelona atropelou o Getafe com uma vitória por 6-0 sem apelo nem agrado. O líder e campeão em título Barcelona somou hoje o 37º encontro consecutivo sem perder, em todas as provas, e a 12ª vitória consecutiva na Liga espanhola de futebol, em encontro da 29ª jornada. O festival de golos começou cedo, num autogolo de Juan Rodríguez logo aos oito minutos, após uma jogada de Messi e Jordi Alba.

Dois minutos mais tarde, o árbitro assinalou grande penalidade por uma falta sobre Neymar. Messi posicionou-se, chutou para a sua direita mas Guaita adivinhou o lado e defendeu. É o quarto penálti que Messi não consegue converter esta temporada, em oito tentativas. O lance não teve grandes consequências para o Barça, pois aos 19 minutos Munir aumentou para 2-0, num «mergulho» após bola colocada por Messi.

Depois foi Neymar, à meia-hora, a passe de Messi, e a seguir foi o argentino a fazer o 4-0, ainda antes do intervalo num golaço. Na segunda parte mais dois golos, Neymar bisou aos 51 minutos, em nova assistência de Messi, a terceira do jogo. E ainda deu também para um golo de «sonho» de Ardan Turan, aos 57 minutos. Com este resultado, o «onze» de Luis Enrique, que deixou Luis Suárez, Rakitic e Dani Alves no banco e poupou Busquets (fora dos convocados), continua ter oito pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid (que venceu o Deportivo por 3-0) e 15 face ao Real Madrid (joga domingo frente ao Las Palmas).

Na quarta-feira, o Barcelona recebe o Arsenal, em encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois do triunfo em Londres por 2-0. De referir que o Barça já leva 138 golos marcados esta época, sendo seguido pelo Borussia Dortmund (106).