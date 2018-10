PSG campeão francês: estrelas de Paris arrasam na Ligue 1 com triunfo avassalador de 0-9

Uma chuva de golos provocou uma tempestade festiva em França: o PSG bateu o Troyes por loucos 0-9 e sagrou-se Campeão gaulês pela sexta vez consecutiva. O Paris Saint-Germain festeja assim o 6º título da sua história, deixando o segundo classificado Mónaco a 25 pontos de distância. Ibrahimovic foi a estrela na partida de consagração ao apontar 4 dos 9 tiros com que o PSG cilindrou o frágil oponente.

PSG campeão francês: Uma equipa que está à parte das outras

A constelação de estrelas do Paris Saint-Germain conquistou na tarde deste domingo o 6º título gaulês da sua história, sagrando-se campeão de forma emblemática: nunca nenhuma equipa da Ligue 1 conseguiu conquistar o campeonato no mês de março. O investimento incrível no clube parisiense tem resultado na aquisição de grandes estrelas do futebol mundial e é sob o comando do extraordinário Ibrahimovic que a formação da capital francesa festeja o 4º título consecutivo. Para a consagração que todo o mundo do desporto rei já esperava, o PSG deslocou-se ao terreno do Troyes, e foi com grande facilidade que os astros gauleses esmagaram esta frágil equipa por estrondosos 0-9.

Do minuto 12 ao 18, o PSG bateu o guardião contrário por 3 vezes por intermédio de Cavani, Pastore e Rabiot, levando à loucura os adeptos parisienses, que viram a sua equipa resolver a partida ainda antes do minuto 20. Para a 2ª parte estavam reservados mais 6 momentos de pesadelo para a equipa da casa, e em apenas 9 minutos Ibrahimovic marcou 3 golos de rajada, deixando o PSG em vantagem por 0-6 ao minuto 54. 3 minutos depois Saunier fez o gosto ao pé, completando assim a humilhação total para a débil equipa do Troyes. Aos 74 minutos Cavani bisou no encontro, mas a festa do título não poderia ficar completa sem o 0-9 final concretizado pelo suspeito do costume. Ibrahimovic fechou as contas da partida ao minuto 87, fixando um resultado que acaba por ser o espelho de toda a época do Paris Saint-Germain: uma equipa forte a defender, equilibrada nas batalhas a meio-campo e acima de tudo muito talentosa na frente de ataque.

Ibrahimovic foi a estrela da partida

A 8 jornadas do fim da Ligue 1 é possível concluir que não existe qualquer equipa em França que possa rivalizar com o PSG, que deixa por enquanto o 2º classificado, Mónaco, a 25 pontos de diferença. Em termos individuais, com este póquer Ibrahimovic mostra que está vivo na luta pela conquista da Bota de Ouro e com a obtenção do campeonato o PSG pode agora reunir todos os esforços para tentar chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões, depois de ter eliminado, na semana passada, os ingleses do Chelsea.