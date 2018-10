Resultado : Benfica x Tondela  Liga NOS 2015/2016 (4-1)

21:58. Da nossa parte, é tudo! Muito obrigada pela companhia e por terem estado connosco no fecho da jornada 26, encontraremos-nos numa outra oportunidade. O resto de uma boa noite e de uma boa semana!

21:57. O Benfica regressa à liderança do campeonato com 64 pontos, mais 2 que o Sporting, mas a verdade é que na visita ao Bessa, Rui Vitória não poderá contar nem com Mitroglou, nem com Jardel, por acumulação de amarelos.

21:55. Destaque ainda para o golo de Nathan Júnior. Os adeptos do Tondela fizeram a festa, mas a verdade é que a equipa de Petit se vai afundando cada vez mais.

21:55. Vitória inequivoca por parte do Benfica esta noite. O bis de Jonas e os golos de Mitroglou e Jardel ditaram os 4 golos que somam um total de 70 tentos no Campeonato este ano!

Final da partida

Benfica 4-1 Tondela

Está feito o golo de honra! Depois de uma perda de bola de Pizzi, Luis Alberto aproveota para fazer o passe para Nathan Júnior que bateu Ederson ao cair do pano!

92'. GOLOOOOOOOOOOO DO TONDELA!

2 minutos de compensação

87'. Cartão Amarelo para Mitroglou por ter tirado a camisola, falha o jogo com o Boavista e Rui Vitória ficou muito zangado com o avançado.

E faltava ele! Vão 4 para esta noite e vão 70 para o Benfica esta temporada! Grande lance de contra-ataque por parte de Mitroglou!

87'. GOLOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA !

86'. Remate de Moreno, ao lado da baliza de Ederson!

84'. Grande remate de Guedes, ao lado da baliza de Cláudio Ramos.

82'. Remate forte de Salvio, por cima...

81'. O Tondela quer sair da Luz com um golo.

80'. A dez minutos do fim, o jogo diminiu de ritmo.

51.314 espectadores na Luz esta noite.

73'. Substituição: Sai Wagner entra Luis Alberto.

71'. Cartão amarelo para Tikito.

​E vai o bis? Jonas Pistolas marca de cabeça ! Está feito o 3-0 e o 28º golo de Jonas no campeonato!

69'. GOLOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA!

68'. Canto de Pizzi, cabeceamento de Lindelof, dois remates de Mitroglou e duas defesas de excelência de Claudio Ramos!

66'. FOI POR TÃO POUCO! Depois de um passe de Eliseu, Gonçalo Guedes faz levantar as bancadas, mas a bola sai ao lado.

65'. Nova jogada bonita do Benfica, mas Guedes acaba atrapalhado pela defesa do Tondela.... Ficou por marcar mais uma falta.

62'. Remate de pé cheio de Pizzi, a bola sai ao lado da baliza de Cláudio Ramos.

61'. Grande recuperação de Lindelof! Salvou o sueco, sem acusar pressão perante o contra-ataque rápido do Tondela.

60'. O Benfica continua a mandar no jogo. Depois de um passe de Semedo foi Salvio a atirar contra o corpo de Tikito.

58'. Substituição: entra Gonçalo Guedes sai Gaitan.

57'. Substituição: entra Moreno sai Karl.

56'. Gaitan pede para sair, está lesionado o argentino.

55'. OH MITROGLOU! Grande jogada de Salvio e um cruzamento perfeito para Mitroglou, o grego quis fazer bonito de calcanhar, mas o tempo que demorou fez com que a defesa fosse muito fácil para Cláudio Ramos.

54'. Substituição: Sai Talisca entra Salvio.

52'. Cartão amarelo para Bruno Monteiro por falta sobre Jonas.

Salvio está pronto para entrar.

49'. Grande cruzamento de Karl, mas Menga atirou ao lado da baliza de Ederson. O Tondela está perigoso.

46'. Grande remate de Nathan Júnior e a bola a passar muito perto da barra da baliza de Ederson.

Segunda parte

Sai o Benfica

20:52. Tempo de intervalo na Luz, já regressamos, regresse connosco!

20:51. Ainda assim, o Tondela não tem facilitado em nada a vida ao bi-campeão. A verdade é que até ao 2-0 a equipa da Beira Alta ainda foi assustando, mas parece que o 27º golo de Jonas no Campeonato assustou a equipa tondelense.

20:50. Um Benfica de "serviços minímos" chega e sobra para este Tondela de Petit, ao intervalo os encarnados ganham por 2-0 com golos de Jardel e de Jonas.

Intervalo

Benfica 2-0 Tondela

1 minuto de compensação

45'. Remate forte de Semedo, mas por cima da baliza....

43'. Nova jogada bonita entre Jonas e Gaitan, mas o cruzamento do Capitão encarnado saiu muito torto...

69% de posse de bola para o Benfica.

39'. Fica por mostrar um Amarelo a Lima por uma falta sobre Gaitan....

36'. Remate froucho de Mitroglou para a defesa fácil de Cláudio Ramos, não tivesse sido invejoso e tivesse feito o passe em vez de rematar e poderia ser o 3-0.

35'. Desde o minuto 19' que o Tondela não consegue chegar perto da baliza de Ederson, o Benfica vai mandando no jogo.

31'. O segundo golo do Benfica acabou por desmotivar a equipa de Petit, isso nota-se na falta de movimentos ofensivos por parte da equipa de Tondela.

28'. Por poucoooo! Grande jogada do Benfica engendrada por Pizzi e Semedo, mas valeu o corte de Hélder Tavares a dizer que não ao homem encarnado.

Quem é ele? Jonas! Jonas Pistolas! E vão 27 golos para o melhor marcador da Liga! O Benfica faz o 2-0 depois de uma jogada estudada. Gaitan cruzou, Jonas só teve de rematar.

24'. GOLOOOOOOOOOOOO DO BENFICA!

22'. Recupera Ederson, segue o jogo.

21'. Ficou queixoso Ederson depois de um lance com Karl, o jogo está parado para assistir o guarda-redes encarnado.

19'. Grande jogada do Tondela! Um passe colocado de Nathan Júnior fez com que Wagner encontrasse uma via rápida para a baliza do Benfica. Salvou Semedo a atrapalhar o homem da equipa de Petit e a permitir que Ederson chegasse a tempo.

17'. Salvou Talisca! Hélder Tavares tentou cruzar para Karl, não fosse a atenção do jogador encarnado e poderiam existir problemas de maior... está a jogar bem na Luz o Tondela.

15'. Remate forte de Nathan Júnior, mas saiu muito por cima da baliza de Ederson...

14'. Livre de Gaitan, falhou o cabeceamento Jonas...

12'. Cartão Amarelo para Jardel. Fica de fora no próximo jogo.

Canto marcado por Gaitan e cabeceamento de Jardel. Grande finalização do brasileiro! Está feito o 1-0 e o 5º golo da temporada na sequência de um canto para o Benfica.

11'. GOLOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA!

9'. Primeiro canto da partida para o Tondela, sem medos, Ederson agarrou com facilidade.

7'. Como seria de esperar, o Tondela está ter muitas dificuldades em chegar à grande área de Ederson. Ainda assim uma desatenção por parte da defesa valeu um remate de Wagner, sem perigo ainda assim.

4'. Cruzamento colocado de Eliseu para a grande área, Mitroglou ainda cabeceou, mas a bola saiu por cima da baliza. Fica o aviso...

3'. Grande velocidade de Jonas num contra-ataque, mas o brasileiro pára ao ser travado por Tikito.

1'. Golo invalidado a Mitroglou por posição irregular. Ainda antes de ter encaixado a bola dentro da baliza, já o fora de jogo estava assinalado.

Apito inicial

sai o Tondela

20:00. Um minuto de silêncio na Luz pela morte do sócio número 1 do clube.

19:57. Ouve-se agora o hino do clube encarnado no Estádio da Luz, no momento em que as equipas entram em campo.

19:54. Lindelof cumpre o 7º jogo consecutivo como titular esta noite.

19:51. São esperados 50 mil adeptos no Estádio da Luz esta noite.

19:50. É tempo de ver voar a àguia Vitória no Estádio da Luz.

19.48. As equipas regressam aos balneários, está tudo pronto para o inicio da partida.

19:48. Ao que parece Oto'o recuperou a tempo de vir defrontar o Benfica.

19:47. No banco do Tondela : Zubikarai, João Pica, Jaquité, Piojo, Erick Moreno, Luís Alberto e Oto'o.

19:45. Os autores de 2 dos 4 golos da vitória na primeira volta ficaram no banco.

19:44. No banco do Benfica : Paulo Lopes, Samaris, Raul, Salvio, Gonçalo Guedes, André Almeida e Carcela.

19:37. Face ao facto de Murillo não poder jogar Petit foi obrigado a fazer a troca por Karl.

19:27. Onze do Tondela: Cláudio Ramos; Wanderson Lima, Bruno Nascimento, Tikito e Nuno Santos; Bruno Monteiro e Hélder Tavares; Dolly Menga, Karl e Wagner; Nathan Júnior

19:24. Destaque ainda para a titularidade de Semedo no lugar de André Almeida. A jovem estrela encarnada esteve no lugar do colega de equipa no jogo com o Zenit e ao que parece, Rui Vitória, gostou do que viu em São Petersburgo.

19:23. Também Samaris acabou por ficar de fora do onze inicial e Fejsa tomou o seu lugar.

19:20. Mais uma vez Salvio fica de fora das opções iniciais de Rui Vitória.

19:20. Onze do Benfica: Ederson, Semedo, Lindelof, Jardel, Eliseu, Pizzi, Fejsa, Talisca, Gaitán, Jonas e Mitroglou.

18:00. Onze provável do Tondela:

17:55. Onze provável do Benfica:

17:50. O apito esta noite estará a cargo de Luis Ferreira. O bracarense terá o apoio de Bruno Trindade e Luis Cabral. Uma curiosidade: foi com Luís Ferreira que o Tondela conseguiu roubar o empate a 2 bolas ao Sporting em Janeiro. Teremos novo presságio ?

Luis Ferreira será o juiz da partida esta noite (Foto: Sapo.pt)

17:45. Já Petit, não pode contar com Baldé e Murillo, por estarem emprestados pelo Benfica e com Oto'o e Lucas Souza por lesão.

17:40. Para o jogo desta noite é sabido que Rui Vitória continua sem poder contar com Júlio César, o brasileiro permanece lesionado e ao que parece só estará de volta para as últimas 2 jornadas. Outra dor de cabeça para o técnico encarnado é a ausência de Renato Sanches por castigo, isto pode fazer com que Salvio regresse ao onze titular, mas ainda temos Luisão, Lisandro e Nuno Santos que continuam a recuperar de lesões. Em resumo: 5 ausências para receber o Tondela.

17:30. Já Petit, considera o Benfica o favorito, mas acredita que o Tondela pode vir a roubar pontos na primeira visita da sua história ao Estádio da Luz "Depois dos últimos dois resultados positivos, tanto para a Liga como para a Liga dos Campeões, acredito num Benfica motivado, a jogar em sua casa, perante os seus adeptos. Sabemos das dificuldades que vamos apanhar diante do bicampeão, mas vamos com a missão de honrar e prestigiar o clube, sabendo que podemos ir buscar pontos à da Luz."

Petit acredita que o Tondela pode roubar pontos

17:25. Apesar de o Tondela ser, teoricamente, uma equipa fácil de vencer, Rui Vitória não está à espera de facilidades "Antevemos um jogo complicado. O adversário está no último lugar, mas como o seu treinador disse, tem a ambição, e bem, de roubar pontos ao Benfica. Já roubou pontos a outras equipas do topo da tabela, tem sido infeliz em certos momentos, por isso é um adversário difícil, mas temos de ser sérios como sempre."

Rui Vitória não espera facilidades esta noite

17:20. Motivador é também o resultado conseguido na primeira volta, mas para o Benfica. Corria a 9ª jornada do campeonato e as criticas ao técnico encarnado começam a acumular-se, mas a verdade é que o resultado falou por si mesmo: 4-0. Os golos de Guedes, Jonas, Carcela e o auto-golo de Berger ditaram o resultado final numa partida que fica marcada por ter sido a 1ª que colocou frente a frente os dois emblemas.

Na 1ª volta o Benfica venceu por 4-0 (Foto: Mais Futebol)

17:10. A equipa de Petit chega ao Estádio da Luz depois de uma derrota por 1-0 em casa frente ao Arouca, mas a verdade é que o empate com o Sporting a 2 bolas em Janeiro, acaba por fazer a equipa acreditar que se foi possivel com os leões, também o será com as àguias. Pontos precisam-se, e uma coisa é certa: um jogo com o bi-campeão e a vontade de mostrar serviço é motivador, veremos se esta noite, o Tondela será capaz de fazer frente ao Benfica.

(Foto: Mais Futebol)

17:00. Já o Tondela, tem no jogo desta noite a importante missão de mostrar o que vale. A equipa nortenha está no último lugar da tabela e precisa de pontos para poder fugir à linha de àgua. Um empate era bom, mas a vitória seria o ideal, a verdade é que sonhar não custa, o que custa mesmo é concretizar o sonho.

16:45. O jogo com o Sporting em Alvalade foi o último grande confronto do Benfica esta temporada. Teoricamente, dos 3 grandes, as àguias são o que têm o calendário mais "leve" e já não se aceitam desculpas para perder pontos até ao final da temporada. A verdade é que a equipa da Luz não pode permitir sequer um empate, uma vez que se encontra apenas com 1 ponto a mais que o Sporting, e ainda faltam 8 jogos para fechar as contas e saber, se afinal de contas, o tri-campeonato não vai fugir.

16:30. O Benfica chega ao jogo desta noite preparado para reclamar o que é seu : o primeiro lugar da tabela. Os encarnados chegam de duas vitórias importantes, uma frente ao Sporting que fez a equipa regressar ao 1º posto do campeonato, e outra frente ao Zenit, que fez com que a equipa comandada por Rui Vitória esteja nos quartos de final da Liga dos Campeões. Motivação? Não lhes falta, mas a verdade é que para voltar ao 1º lugar, o Benfica precisa de vencer esta noite a equipa do Tondela.



(Foto: Blog As papoilas do Biscaia)

16:00. Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao minuto a minuto do jogo Benfica x Tondela em directo e grátis no Vavel Portugal! O apito inicial é dado às 20:00 horas no Estádio da Luz e poderá seguir connosco todos os momentos, os lances e os grandes golos, desta mesma partida. Nós ficaremos por aqui para lhe contar tudo!