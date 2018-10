Alberto Bueno já foi operado: «Vou trabalhar para voltar ao melhor nível»

O avançado portista Bueno teve, esta terça-feira, alta hospitalar, depois de ter sido operado ao menisco do joelho esquerdo no Hospital da Trindade, no Porto.

A lesão - contraída na semana passada - deverá impedir o avançado portista de regressar aos relvados até ao final da temporada, ainda que, segundo o clube, tenha sido «bem sucedida», decorrendo «sem intercorrências».

Nas redes sociais, o jogador que chegou este verão aos «dragões» proveniente do Rayo Vallecano agradeceu o apoio e prometeu trabalhar para regressar rapidamente à melhor forma: «Depois de semanas de desconforto, tive de ser operado ao joelho. Trabalharei para voltar ao melhor nível. Correu tudo bem. Obrigado a todos».

Esta época, Bueno participou em apenas 8 partidas pelos azuis e brancos, tendo concretizado apenas os dois golos da vitória por 2-0 frente ao Angrense, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Prova essa onde o FC Porto vai defrontar o SC Braga na Final no próximo mês de Maio.