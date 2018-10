Liga dos Campeões: City segura, Simeone suou

Depois de Benfica, Real Madrid, PSG e Wolfsburg esta noite foi a vez do Manchester City e de Atlético de Madrid garantirem também a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O resultado dos dois jogos no final do tempo regular foi semelhante: 0-0, mas enquanto que os ingleses só tiveram de segurar a vantagem, o mesmo não se pode dizer da equipa de Diego Simeone que teve de sofrer até à última para garantir a chegada às oito melhores equipas da Europa.

Manchester City 0-0 Dínamo Kiev : A história fez-se

Depois de uma vantagem de 3 golos fora, o City já não precisava de grandes exibições e mas golos para passar. Apesar das muitas oportunidades conseguidas ao longo da partida, a verdade é que o nulo foi mesmo o resultado final.

O resultado da 1ª mão garantiu a passagem do Manchester aos quartos (Foto: Uefa.com)

A futura equipa de Pep Guardiola prepara assim a chegada do novo treinador com um feito histórico: pela primeira vez os citizens garantiram a presença nos quartos de final da prova milionária e face a tudo aquilo que se tem visto, poderão mesmo dificultar a vida ao próximo adversário. O objectivo está definido e a verdade é que os ingleses querem mesmo atingir a Final, a questão é se conseguirão ou não.



Atlético Madrid 0-0 PSV (8-7 g.p.) : suar, sofrer, temer e vencer

Este sim foi um jogo digno de uma Liga dos Campeões. O resultado conseguido pela equipa de Simeone na 1ª mão deixava tudo em aberto. A verdade é que em Madrid houve espectáculo, quer o PSV, quer o Atlético, conseguiram fazer as delicias de todos os presentes ao proporcionarem um excelente espectáculo de futebol que foi muito para além dos 90 minutos.

Grande noite de futebol em Madrid esta noite (Foto: Uefa.com)



E quem diz para além dos 90 pode também dizer para além dos 120. Como já era esperado, com o cansaço fisico proveniente de 90 minutos ao mais alto nível, fez com que os jogadores não tivessem mais "pernas para andar" durante mais meia hora e o que ninguém queria acabou por acontecer: as grandes penalidades.



Foram necessárias quase duas séries de golos até que se declara-se um vencedor: Narsingh vacilou ao atirar á barra e no derradeiro lance, Juanfran não falhou e garantiu a passagem para os colchoneros. Face aos resultados de hoje, Atlético e City juntam-se às equipas já apuradas, ficando só por confirmar de quem são os dois últimos postos.