NBA: Spurs batem Clippers e seguem imparáveis em casa

A equipa dos San Antonio Spurs acabou por vencer um encontro cujo o resultado acaba por ser enganador, já que os LA Clippers mantiveram o marcador sempre equilibrado, vencendo dois parciais. De resto à entrada do último período a equipa comandada por Doc Rivers entrava na frente por 71-75, só que depois veio ao de cima o melhor conjunto do Texas, principalmente com elementos vindos do banco de suplentes, que marcaram 51 dos 108 pontos.

Doc Rivers começou o quarto período com Chris Paul e DeAndre Jordan no banco, para dar minutos aos suplentes, mas a estratégia acabou por sair furada ao dar demasiado tempo de descanso aos titulares. Aproveitaram os Spurs para passar a liderar a partida, abrindo uma vantagem de dez pontos, que se estendeu aos 21, com o que o jogo terminou.

Os Clippers tinham sido a última equipa a bater os comandados de Greg Popovich em casa, esse feito foi alcançado no jogo seis dos playoffs, na temporada passada, por 96-102. Daí para cá o registo dos Spurs vai já em 33 vitórias consecutivas no AT&T Center. Ontem foi de novo o base Kawhi Leonard com 20 pontos a liderar a equipa, juntamente com os 17 de LaMarcus Aldridge, aos quais se juntaram os 12 pontos de Danny Green todos obtidos com lançamentos de três pontos.

No lado de LA foi Chris Paul com 22 pontos a ser o melhor marcador do encontro, mas não chegou em conjunto com o duplo-duplo de DeAndre Jordan com 16 pontos e 14 ressaltos. San Antonio somou a sua quarta vitória consecutiva e continua na perseguição aos Golden State Warriors, quanto aos Clippers já não ganham à duas partidas e seguem na quarta posição, tudo isto na Conferência Oeste.

