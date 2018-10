Nani: «Carrillo? Situação muito difícil e forte»

O jogo do Fenerbache diante do Sporting de Braga nesta quinta-feira constitui o regresso de alguns jogadores a Portugal. De entre os vários nomes que voltam ao seu país-natal está Nani. O extremo deu uma entrevista onde falou de vários temas, enfatizando o foco no "seu" Sporting.

No que à disputa do título português diz respeito, Nani referiu que ainda há calendário para cumprir e que tudo pode acontecer. Quanto ao mais recente derby, o internacional luso defende que a diferença esteve na eficácia e na sorte.

«Ainda há muitos jogos pela frente. Só têm de os ganhar, que vão ser campeões. Contra o Benfica foi azar. Tiveram tantas chances para marcar e o Benfica acabou por ter sorte. Faz parte do futebol. Às vezes um erro muda tudo. Mas não podemos achar que o Sporting perdeu o campeonato. Ainda há tantos jogos pela frente e a equipa que for mais consistente vai acabar por triunfar.».

Em relação à situação de André Carrillo, e da ida do peruano para o Benfica, Nani não arriscou grandes desenvolvimentos por não estar por dentro do assunto.

«Não estou por dentro do assunto. É uma situação muito difícil e forte. Mas não sei. Não posso fazer comentários sem saber o que aconteceu para que ele decidisse ir para o Benfica. O que é óbvio é que Carrillo é um bom jogador e com um enorme potencial.».