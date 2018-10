FC Porto: Casillas é para renovar

A garantia foi dada pelo próprio Presidente do FC Porto esta quarta-feira. A grande estrela da equipa azul e branca já tem proposta de renovação com os dragões até 2018, estando a assinatura do novo contrato apenas dependente de Casillas e do seu empresário.

"Eu e o senhor Antero Henrique, agora administrador da SAD, já conversámos e chegámos a acordo com o empresário que representa o jogador para, além do próximo ano, prorrogarmos o contrato por mais um ano. A bola está agora do lado dele, o acordo está feito, já lhes dissemos que assinaremos quando quiserem." As declarações do Presidente vieram a público depois das acusações da imprensa espanhola entre um alegado desentendimento entre Jorge Nuno Pinto da Costa e o espanhol.

Recordemos que Casillas chegou ao FC Porto no inicio da temporada e aos 34 anos tem vínculo com os Dragões até ao final da próxima época. Apesar das muitas críticas ao desempenho do guarda-redes, o Presidente azul e branco reforça assim a confiança no dono da baliza, estando agora nas mãos do espanhol a decisão de permanecer, ou não na Invicta.