Arouca: Lito Vidigal até 2019

O Arouca confirmou esta manhã a continuidade de Lito Vidigal como técnico principal do clube até à época de 2018/2019.

O treinador português chegou à equipa no inicio da temporada e tem feito as delicias dos adeptos. O Arouca ocupa neste momento o 5º posto da tabela classificativa com 41 pontos e está muito perto de garantir a chegada às competições europeias.

No comunicado oficial do clube, pode ler-se que existe "uma total sintonia entre o Presidente e o treinador". Recordemos que Lito Vidigal tinha contrato assinado até ao final da próxima temporada e que a noticia da renovação chega 2 dias antes da equipa se dirigir ao Estádio de Alvalade onde vai encontrar o Sporting de Jorge Jesus.