Sporting: Casa cheia na recepção ao Arouca

Nada parece demover os adeptos do Sporting no apoio à sua equipa. E se em anos anteriores esta fidelidade tinha outros contornos, derivado do insucesso desportivo, este ano a luta pelo título aguçou ainda mais o já de si forte espírito de apoio incondicional à equipa de Alvalade.

Sinal disso mesmo são os números divulgados esta quarta-feira, relativamente à afluência de público ao próximo jogo dos leões, este sábado, em Alvalade, diante do Arouca. Três dias antes da partida, o Sporting anunciou que já 40 mil ingressos tinham sido vendidos, números que se aproximam das duas melhores "casas" da temporada (diante de FC Porto e Benfica).

Foto: Sporting CP - Facebook Oficial

Apesar de, há duas semanas atrás, e também em sua casa, o Sporting ter perdido a liderança do campeonato, a crença dos adeptos leoninos na sua equipa não abalou. Depois do triunfo no Estoril, os leões querem regressar às vitórias caseiras, contando assim, e como não poderia deixar de ser, com o incansável apoio da sua massa adepta.

Não será certamente por falta de apoio que o Sporting não chegará ao título nacional esta temporada.