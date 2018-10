Futsal: Benfica joga frente ao Ugra Yugorsk

A final four da UEFA Futsal Cup vai jogar-se entre os dias 22 e 24 de Abril em Madrid. O sorteio realizado no intervalo do jogo da Liga dos Campeões entre o Atlético Madrid e o PSV, teve como figura principal o português Ricardinho, melhor jogador do mundo da actualidade. O antigo jogador do Benfica fez sair em sorte ao actual campeão nacional, os russos do Ugra Yugorsk.

Na outra meia-final irão defrontar-se o Inter Movistar onde alinham Ricardinho e Cardinal, frente aos italianos do Pescara. De recordar que esta será a quarta vez que o Benfica marca presença nesta fase da competição, que conquistou em 2010 no então Pavilhão Atlântico vencendo na final por 3-2 os espanhóis do Boomerang Interviú.