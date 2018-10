Bayern de Munique no caminho das águias: Lewandowski - Jonas, sonhar pela glória

Na manhã desta Sexta-feira, na cidade de Nyon, o Benfica conheceu o próximo obstáculo na sonhadora Liga Milionária. Nos quartos de final, a equipa de Rui Vitória terá de travar uma dura batalha diante o ''monstro'' Bayern de Munique. Os alemães contam com astros como Lahm, Xabi Alonso, Muller, Ribéry, Robben ou Lewandowski, mas o Benfica terá de explorar a débil defesa dos alemães para imprimir o jogo técnico de Gaitán e companhia. Em campo estarão dois candidatos à bota de ouro: a máquina Lewandowski - o matreiro Jonas, um duelo que apimenta ainda mais uma eliminatória de emoções fortes que terá a primeira mão no dia 5 de abril às 19h45.

Bayern de Munique - Benfica: Águia também sabe voar frente aos craques

Depois da extraordinária vitória frente ao Zenit por 3-1 na totalidade da eliminatória, o Benfica irá medir forças com o tubarão europeu Bayern de Munique. A equipa alemã conta no plantel com jogadores de altíssima qualidade e um treinador que dispensa qualquer tipo de apresentações. Nos oitavos de final da Champions, a equipa de Pep Guardiola teve de suar intensamente para eliminar a Juventus por 6-4 no global da eliminatória, deixando bem visíveis as debilidades defensivas do conjunto alemão. Para vencer a Juve, o Bayern teve de se aplicar a fundo e só carimbou o passaporte para os quartos no prolongamento. Os 4 golos sofridos nos 2 jogos frente aos italianos preocuparam Guardiola e são estes dados que podem levar Rui Vitória a apostar numa estratégia similar à Juventus.

Ora vejamos, para tentar atenuar o caudal ofensivo dos demolidores germânicos, o Benfica terá de formar uma linha coesa a meio do seu miolo, exercendo uma pressão estratégica aos construtores de jogo Xabi ou Thiago. Se as águias evitarem na raiz as trocas de bola dos alemães terão muito mais margem de manobra para recuperar o esférico e partir rapidamente para o ataque. Neste sentido, Samaris e Renato terão um papel fulcral, principalmente o jovem encarnado, que terá um papel essencial a pressionar o adversário, partindo o próprio para contra-ofensivas velozes para depois aplicar os habituais passes para os extremos e para os avançados. Neste jogo, os extremos Gaitán e Pizzi terão de auxiliar os laterais de forma constante, sendo uma tarefa muito exigente fisicamente, mas não impossível de aplicar.

As águias não poderão cometer o mesmo erro da Juventus e, como tal, Rui Vitória terá de ser fiel ao seu modelo de jogo, adaptando, no entanto, uma estratégia mais defensiva que o habitual. Se o Benfica descer demasiado no terreno fará com que os alemães troquem o esférico de forma fulminante, acabando quase sempre por encontrar espaços nos últimos 30 metros. Em suma, se o Benfica tiver paciência e rigor táctico poderá mostrar ao Bayern que o contra-ataque das águias tem sido um dos mais letais da Liga dos Campeões: Gaitán, Renato, Pizzi, Jonas e Mitroglou serão a fórmula ideal para surpreender o quarteto defensivo germânico, que é de longe o sector mais fraco do colosso alemão. Por fim, é ainda de salientar que a primeira mão será dia 5 de Abril na Alemanha, e o 2º jogo e, consequente, decisão da eliminatória, jogar-se-á no Estádio da Luz, tendo o Benfica a possibilidade de eliminar os germânicos no conforto do seu reduto.

Lewandowski está na corrida pela Bota de Ouro

Os dados estão lançados e a VAVEL Portugal deixa um aperitivo como antevisão: Jonas vs. Lewandowski, o duelo de titãs que irá colocar em campo dois mortíferos avançados que lutam pela conquista da Bota de Ouro. No fim, só um sairá vencedor, mas aconteça o que acontecer a época 2015/2016 entrará na história do Benfica como uma das melhores temporadas de sempre desde que o esférico das estrelinhas passou a conhecer o novo formato.