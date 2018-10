Sorteio Liga dos Campeões: Bayern Munique a caminho do Benfica; Barcelona defronta a «Besta Negra»

Realizou-se esta sexta-feira, à semelhança da Liga Europa, o sorteio dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O Benfica, a única equipa em prova, conheceu o seu adversário e não se pode dizer que teve verdadeiramente sorte.

Real Madrid - Wolfsburgo: Meio caminho andado

Muita sorte para os Merengues neste sorteio. A equipa de Cristiano Ronaldo e companhia defrontarão uma equipa bastante acessível, o Wolfsburgo. O conjunto madrileno livrou-se de jogar contra um «tubarão» e terá tudo para seguir à próxima fase. O Wolfsburgo apesar do bom rendimento nesta competição, baixou muito o rendimento em relação à época passada e está apenas no oitavo lugar da Bundesliga. Poderão utilisar a transição como ponto forte mas por outro lado terão de melhorar a nível defensivo, tanto na velocidade como na organização.

Barcelona - Atlético Madrid: O jogo grande

Uma reedição da mesma eliminiatória em 2014 quando o conjunto de Simeone conseguiu eliminar os catalães. Desde aí muito mudou e o Barcelona já não é o mesmo que aquele de Tata Martino. Depois de vários resultados negativos contra os Colchoneros, o Barcelona vem de 6 vitórias consecutivas contra a equipa de Madrid. Já noutro sentido, no último jogo Simeone provocou bastantes dificuldade aos pupilos de Luís Enrique na saída de bola pelo que passará por aí a receita do treinador argentino.

Paris Saint-Germain - Manchester City: Duelo de milionários

A equipa de Laurent Blanc está a realizar uma temporada fantástica e o facto de já terem garantido a conquista do campeonato, pode fazer diferença. São um conjunto bastante sólido e com estrelas como Dí Maria ou Ibrahimovic em grande forma, o Machester City pode ter aqui uma grande dor de cabeça. Os ingleses tem caído muito de rendimento na Liga Inglesa mas parece que querem apostar forte na Liga dos Campeões.

Bayern Munique - Benfica: Pior era quase impossível

À semelhanço do ano passado, a equipa alemã volta a defrontar na mesma fase uma equipa portuguesa e pode-se dizer que tiveram alguma sorte. Benfica tem pela frente umas das três melhores equipas do mundo, treinada por aquele que é considerado o melhor treinador do mundo, Pep Guardiola. As Águias poderão aproveitar as lacunas defensivas dos alemães como a transição. Para tal, vai ser preciso bola, o que não será de todo fácil.