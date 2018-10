Sporting x Arouca: verde esperança até ao fim

Na luta feroz pelo titulo, o Sporting defronta a sensação do campeonato, o Arouca de Lito Vidigal. Em quinto lugar na tabela, os arouquenses entrarão em Alvalade com ambição, mas caberá ao leão puxar dos galões e mostrar que acredita na conquista do primeiro lugar. Jorge Jesus afirmou que a equipa respira saúde mas não poderá contar com Marvin e Naldo ficando ainda a dúvida em relação ao estado fisico de Jefferson.

Primeira volta: ''Slimanada'' ao cair do pano

Na primeira volta a polémica e a emoção invadiram o Arouca 0 - Sporting 1. O Arouca jogou com as linhas recuadas e bloqueou ao máximo o ataque forte do leão na primeira parte, evitando que os sportinguistas chegassem com perigo à baliza. Com Naldo expulso e Lito Vidigal dentro das 4 linhas, o Sporting reagiu à adversidade ao minuto 90 quando Slimani furou a rede do Arouca garantindo 3 pontos sofridos para os felinos de Alvalade.

Leão não pode miar, tem de rugir

O Estádio de Alvalade espera uma vez mais uma lotação superior a 40.000 espectadores para o empolgante Sporting x Arouca da jornada 27 da Liga NOS. Depois da vitória frente ao Estoril os leões de Jesus mantêm o verde esperança na luta pelo titulo numa batalha intensa pelo campeonato. Para a recepção ao Arouca, o técnico não contará com Naldo por lesão e Marvin por castigo. O brasileiro Jefferson está em dúvida mas Adrien está de regresso aos eleitos depois de ter cumprido castigo diante o Estoril.

Nos postes verde e brancos, a fortaleza Rui Patricio é dono e senhor das luvas e é o rosto da estabilidade defensiva dos felinos. Na lateral esquerda as dores de cabeça de Jesus são fortes: Marvin de fora e Jefferson em dúvida levam o treinador a pensar numa solução que poderá passar por adaptar Schelotto a defesa esquerdo e João Pereira na direita. Os centrais serão Coates e Rubén Semedo, duas torres que têm dado garantias de estabilidade ao estratega Jorge Jesus.

No miolo, o Sporting regressa à fórmula William-Adrien e no caso do número 23, trata-se mesmo de um regresso preponderante para o desenho táctico do treinador leonino. O médio luso tem sido soberbo a auxiliar William e absolutamente fantástico a transportar o esférico em direcção ao ataque. Este regresso deixa Aquilani no banco, apesar do italiano ter estado em bom nível na partida frente ao Estoril. Na frente de ataque, João Mário e Bryan Ruiz estarão nas alas a apoiar Teo e Slimani que deverão fazer dupla de avançados. Para o Sporting desbloquear o muro defensivo do Arouca, os laterais terão de apoiar sistematicamente os alas de forma a demolir ao máximo a estratégia cautelosa que Lito Vidigial preparou para este embate em Alvalade. Slimani com 20 golos é a principal seta apontada ao adversário num jogo que se prevê muito difícil e com poucos espaços para rematar.

Arouca: quinto classificado sem medo em Alvalade

A extraordinária campanha do Arouca faz com que a equipa de Lito Vidigal se encontre neste momento no 5º lugar, um lugar que dá acesso à Liga Europa. O registo defensivo do Arouca tem sido fabuloso, com os arouquenses a somarem apenas 27 golos sofridos, sendo que nas últimas 5 partidas não permitiu qualquer golo aos oponentes, o que dificulta a tarefa ao leão. Na 1ª volta, o Arouca ficou perto de empatar, o que leva o treinador da equipa a construir exactamente a mesma estratégia de evitar ao máximo o golo dos sportinguistas para depois procurar o contra-ataque, tentando surpreender o Sporting de Jorge Jesus.