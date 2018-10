Resultado Sporting x Arouca na Liga NOS 2016 (5-1)

20:30. Da nossa parte é tudo, já a seguir acompanhe connosco no Vavel Portugal o V. Setúbal x FC Porto! Até uma próxima!

20:30. Com este resultado o Sporting sobe novamente, à condição, ao primeiro lugar da tabela classificativa e pressiona o Benfica que visita amanhã o Boavista.

20:28. Ainda houve tempo para Gégé reduzir, mas a verdade é que o jogador aveirense estava em posição irregular....

20:26. Vitória clara da equipa leonina que já ganhava ao intervalo por 4-0. Na segunda parte ainda houve tempo para ver o golo de Bryan Ruiz que disse esta noite adeus aos fantasmas!

Apito Final

Sporting 5-1 Arouca

2 minutos de compensação.

84'. WILLIAM! Cruzamento colocado de Gelson, remata forte William, mas defende Bracali!

83'. O Sporting continua a procurar o golo.

81'. Tudo bem feito: grande cruzamento de Teo, Gelson acaba por atirar por cima!

77'. O jogo está agora mais calmo, em boa verdade o resultado parece fechado.

75'. Contra-ataque do Arouca, cortou Coates para canto.

73'. Cruzamento de Schelotto corta Gégé.

46,014 espectadores em Alvalade.

71'. Substituição: sai Ruiz entra Gelson.

71'. Substituição: sai Ivo Rodrigues entra Jorginho.

70'. Livre para o Arouca, defende Patrício sem medos.

Gégé aproveita o cruzamento de Lucas Lima, mas reclamam os jogadores do Sporting por alegado fora-de-jogo. Ainda assim a reduzir a vantagem a equipa de Lito Vidigal.

67'.GOLOOOOOO DO AROUCA!

66'. Valeu Patrício! Grande remate de Ivo Rodrigues depois de uma perda de bola, valeu a intervenção do guarda-redes leonino!

63'. Cartão amarelo para Ivo Rodrigues por falta sobre Bruno César.

61'. Substituição: Entram Barcos e Aquilani, saem Slimani e Adrien Silva.

Já está Ruiz! Passaram os monstros! Depois de uma jogada estudada, e de uma bola combinada entre João Mário e Slimani, Ruiz atira em arco para o fundo da baliza.

60'. GOLOOOOOOO DO SPORTING!

Barcos e Aquilani estão prontos para entrar!

58'. Semedo! Grande passe de Ivo Rodrigues para Maurides, valeu a pérola leonina a cortar a bola e a deixar respirar o Sporting.

56'. AROUCA! Grande contra-ataque da equipa de Lito Vidigal e em 4 contra 1, Lucas Lima resolve rematar para uma defesa incompleta de Patrício. Passou o perigo.

Nesta segunda parte os nomes dos jogadores leoninos já estão bem escritos.

53'. Gégé! O jogador do Arouca conseguiu marcar muito bem Slimani e fez com que o remate do argelino acabasse ao lado da baliza.

52'. Bom cruzamento de Schelotto, para uma defesa apertada de Bracali.

50'. Fica muito queixoso Semedo, mas recupera o jogador leonino.

49'. O passe de Slimani foi bom, mas Teo estava em posição irregular.

48'. Grande corte de Bruno César! O novo lateral leonino foi obrigado a mexer-se para evitar o cruzamento de Ivo Rodrigues.

47'. Grande cruzamento de João Mário, agarra Bracali sem medos.

45'. Substituição: Entram Maurides e Albin saem Mateus e Velazquez.

2ª Parte

19:26. Já voltamos , volte connosco!

19:25. Está explicado o porquê de os nomes das camisolas estarem errados. É uma campanha contra a contrafacção de camisolas.

19:24. O bis de Teo Gutierrez e o bis de João Mário fazem o resultado ao intervalo e acabaram com a invencibilidade da baliza de Bracali, que, antes do 1º golo leonino não sofria há mais de 540 minutos.

19:23. Talvez este esteja mesmo a ser o melhor jogo do Sporting em casa da temporada para o Campeonato. A equipa tem estado muito bem em todos os sectores do campo e, curiosamente, Bruno César adaptou-se muito bem à lateral.

19:22. Resultado pesado ao intervalo para a equipa de Lito Vidigal. O Arouca até entrou melhor, mas os dois golos leoninos em menos de 5 minutos fizeram a equipa de Aveiro ficar completamente desorientada.

INTERVALO

Sporting 4-0 Arouca

Teo Gutierrez! Lembra-se do 1-0? Foi exactamente igual e precisamente com os mesmos protagonistas! Bruno César marcou o canto, William cabeceia e Teo faz o bis para não ficar atrás de João Mário!

45'. GOLOOOOO DO SPORTING!

60% de posse de bola para os leões.

41'. Depois de um livre a bola volta a chegar ao guarda-redes do Sporting... Está inofensivo o Arouca.

38'. Mateus rematou forte, mas a bola foi agarrada por Rui Patrício sem problemas.

35'. Tempo para salientar que os nomes nas camisolas dos jogadores do Sporting estão todos mal escritos de alguma maneira....

E é o bis! João Mário! Numa jogada de contra-ataque , Slimani combinou com Adrien e faz com que a bola chegue à área, vendo as opções, o Capitão verde e branco assiste João Mário e com bola em arco, o português finaliza com sucesso.

32'. GOLOOOOOO DO SPORTING!

32'. Agarrou Rui Patrício, sem qualquer dificuldade, depois de um canto de Artur do lado direito.

30'. E se aos dez minutos de jogo a partida estava equilibrada, à passagem da meia hora é o Sporting quem manda. O Arouca entrou bem, mas agora parece perdido.

28'. Grande trabalho de João Mário. O médio verde e branco desde o meio-campo e no momento do remate acaba por atirar froucho e ao lado....

26'. O Sporting está por cima do jogo neste momento.

22'. Cartão Amarelo para Velazquez por falta sobre Adrien Silva.

21'. Quase o terceiro! João Mário atirou por cima depois de um passe de Slimani!

João Mário! Depois de um grande corte de Bruno César, Teo Gutierrez teve caminho aberto e descobriu João Mário à entrada da área. O internacional português só teve de rematar para o 2-0.

18'. GOLOOOO DO SPORTING!

17'. Patrício! O Sporting perdeu a bola em zona proibida e Ivo Rodrigues lançou em velocidade para Walter Gonzalez. Valeu a intervenção de Rui Patrício!

Teo Gutierrez! Depois de um canto de Bruno César cabeceou e Teo aproveita para fazer o 1º golo da partida. Está na frente o Sporting!

15'. GOLOOOOO DO SPORTING!

14'. IVO RODRIGUES! O espaço dado pela defesa verde e branca fez com o que o jogador do Arouca tivesse o espaço suficiente para quase fazer o desvio para o golo.

11'. Ruiz!! O costa-riquenho tenta o chapéu a Bracalli, mas por pouco a bola acaba por passar ao lado.... Slimani estava na área.

10'. Novo livre para o Arouca para novo corte da equipa leonina, desta vez foi fácil.

7'. O jogo está muito disputado, quer pelos leões, quer pelo Arouca!

5'. Tentativa de contra-ataque do Sporting com Slimani em fora de jogo.

4'. Aiaiaiai! Por tão pouco! Grande cruzamento de Bruno César e por muito pouco Ruiz não chega com a cabeça à bola ao 1º poste!

3'. O Arouca entrou muito bem no jogo, está percebido que o objectivo é ocupar o meio-campo leonino!

2'. COATES! Uma iniciativa do Arouca ia criando o perigo, salvou o central leonino.

2'. Corta a defesa leonina, sem perigo.

1'. Livre para o Arouca.

Apito inicial

18:30. As equipas sobem ao relvado, vai começar a partida!

18:20. Tudo pronto para o inicio do jogo!

18:11. Banco do Sporting: Azbe Jug, Ewerton, Aquilani, Barcos, Carlos Mané, Esgaio e Gelson Martins.

18:00. Já estão em campo as equipas para o aquecimento.

17:56. Surpreendeu Jorge Jesus, ao que tudo indica Bruno César irá jogar a lateral. João Pereira não consta na ficha de jogo e Esgaio está sentado no banco.

17:55. SPORTING: Rui Patrício, Schelotto, Coates, Semedo e Bruno César, William, Adrien e João Mário, Ruiz, Teo Gutierrez e Slimani.

17:44. AROUCA : Bracali; Gegé, Hugo Basto, Velazquéz, Lucas Lima; Nuno Coelho, Nuno Valente, Artur; Mateus, Ivo Rodrigues e Walter González.

17:43. Já temos onze do Arouca!

16:30. Onze provável do Arouca:

16:15. Onze provável do Sporting:

16:05. Manuel Oliveira será o juiz da partida esta noite que coloca frente a frente Sporting e Arouca. O árbitro da Associação de Futebol do Porto terá o apoio de Pedro Ribeiro e Tiago Leandro.

Manuel Oliveira será o juiz da partida (Foto: Guimarães Digital)

16:00. No que à história diz respeito foram 6 os confrontos entre as duas equipas. Sempre com vitórias leoninas, a mais complicada remota ao inicio da temporada. Uma vez mais valeu a capacidade de Islam Slimani a garantir os 3 pontos aos leões. Hoje, espera-se casa cheia na recepção ao Arouca, mas não será por isso que a vitória estará mais, ou menos, garantida.

15:45. Para o jogo desta tarde é sabido que Jorge Jesus não conta com Bruno Paulista e Naldo por lesão, mas também com Marvin por castigo. Já Lito Vidigal não pode contar apenas com Adilson por acumulação de amarelos.

15:30. Já Lito Vidigal sabe que o Arouca vai enfrentar um candidato ao título e reconhece que todo o cuidado é pouco "Vamos encontrar candidato ao título. Não podemos sequer encontrar comparações, pois é uma equipa que luta por outros objetivos e que tem uma dimensão que nós, às vezes, não conseguimos nem perceber, tamanha é a grandiosidade do Sporting. Vai ser um jogo muito difícil. O Sporting se ganhar volta a estar na primeira posição, na pole para conseguir mais um título."

Lito Vidigal elogiou a grandiosidade da equipa de Alvalade

15:25. E se há pessoa que sabe que a partida não será "favas contadas" é Jorge Jesus, o treinador do Sporting elogiou o trabalho que o Arouca tem vindo a desenvolver ao longo da época, mas ainda assim sabe que os leões têm capacidade para lidar com isso mesmo "O Arouca está a fazer um grande campeonato, está a defender o quinto lugar, já tirou pontos aos nossos rivais e por isso sabemos que vamos encontrar dificuldades. Mas o Sporting respira saúde, tem vindo a crescer e está a lutar pela conquista do título. Tem crescido em todas as áreas, tem vindo a recuperar a sua grande massa associativa e tem vindo a demonstrar que é o clube do futuro".

JJ sabe que o jogo não será simples

15:20. Voltando à primeira volta, os leões viajaram até Arouca e venceram pela margem mínima. O golo de Slimani ao bater dos 90' mostrou bem a dificuldade que a equipa de Lito Vidigal consegue criar aos adversários. Espera-se um grande jogo esta tarde e, é mais do que certo, que os aveirenses não chegam a Alvalade para ver jogar.

15:10. 21 pontos separam as duas equipas. O Sporting é segundo classificado com 62 pontos (menos 2 que o líder Benfica), já o Arouca é quinto, com 41, menos 6 que o Sporting de Braga com 47. Uma vitória esta tarde em Alvalade acaba por ser importante para as duas equipas. Se de um lado poderemos ter um Sporting a pressionar o Benfica para o jogo de amanhã com o Boavista, do outro temos um Arouca que quer garantir, o mais cedo possivel, o top 5 da tabela.

15:00. Já o Arouca chega a Alvalade depois de ter vencido o Vitória de Setúbal por 1-o em Aveiro. A equipa de Lito Vidigal tem surpreendido tudo e todos esta temporada e está cada vez mais perto de garantir a presença nas competições europeias para a próxima temporada.

14:45. Na jornada 26, os leões de Jorge Jesus foram até ao Estoril onde venceram por 2-1. Os golos de Slimani ditaram os preciosos 3 pontos que colocaram o Sporting no primeiro lugar da tabela durante 2 dias, uma vez que o Benfica só recebeu o Tondela na segunda-feira.

14:30. O Sporting chega ao jogo desta tarde decidido a regressar ao primeiro posto da tabela classificativa ainda que temporiaramente. Recordemos que a derrota caseira com o Benfica no último jogo em Alvalade ditou a perda de 3 pontos importantes por parte dos leões e agora, com o afastamento de todas as outras competições, a equipa de Jorge Jesus não pode mesmo escorregar.

O estádio de Alvalade é o palco do encontro desta noite (Foto: Fórum SCP)

14:00. Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao minuto a minuto do jogo Sporting x Arouca em directo e grátis no Vavel Portugal! O apito inicial é dado às 18:30 horas no Estádio de Alvalade e poderá seguir connosco todos os momentos, os lances e os grandes golos, desta mesma partida. Nós ficaremos por aqui para lhe contar tudo!