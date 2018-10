Resultado V. Setúbal x FC Porto na LIGA NOS 2015/2016 (0-1)

Quanto a nós resta agradecer a preferência com votos que continue a acompanhar o trabalho feito aqui, na Vavel Portugal. Bom fim-de-semana!

22:42. Vitória difícil da equipa de José Peseiro na deslocação ao Bonfim, com Sérgio Oliveira a ser 'herói' ao fazer o golo que garante os três pontos. Fim de partida mexida com a equipa do Vitória quase a chegar ao golo do empate mas Fábio Pacheco, à boca da baliza, atirou por cima.

Final da partida!

90+4' Jogo interrompido para assistência a Chidozie.

90+2' Mas que perdida incrível da equipa sadina. Depois de muita confusão na área, Fábio Pacheco em posição privilegiada atira muito por cima.

90+2' Falta de Herrera sobre Arnold.

90+1' Grande remate de Herrera com a bola a sair muito perto da baliza de Raeder.

90' Mais quatro minutos para se jogar.

89' No FC Porto sai Brahimi para entrar Rúben Neves.

87' Hassan aparece com perigo na área portista atirando para defesa apertada de Casillas.

87' Brahimi surge pela esquerda, trabalha bem na jogada individual mas cruza para as mãos do guardião alemão.

85' Belo trabalho de Sérgio Oliveira na direita, tira um cruzamento perfeito para Brahimi que cabeceia de forma fraca para as mãos de Raeder.

83' Cai Vasco Costa em lance dividido com Marega. Manuel Mota manda jogar.

81' Esgota as alterações Quim Machado com a saída de Makuszewski para a entrada de Vasco Costa.

79' Costinha interrompe o contra-ataque guiado por Danilo Pereira e recebe cartão amarelo.

76' Vai entrar Suk, que recebe aplausos pela passagem que teve na equipa de Setúbal. Sai para o seu lugar Aboubakar.

74' Primeiro é Marega quem entra em campo para o lugar de Jesús Corona.

72' Prepara-se Suk e Marega para entrar nos azuis e brancos.

70' Tenta Corona isolar Aboubakar mas o Raeder sai muito rápido e afasta o perigo.

68' Aparece com muito perigo a equipa da casa. Hassan surgiu com espaço entre os centrais do FC Porto e, já na área, tenta o passe que sai com demasiada força.

66' Dupla alteração no Vitória. Sai Paulo Tavares e André Claro, entra para os seus lugares Hassan e Costinha.

63' Muito perto do segundo golo a equipa portista, por intermédio de Corona. O extremo mexicano surgiu na área, tirou Ruca do caminho e atirou pouco ao lado da baliza de Raeder. Deu a sensação de golo em Setúbal.

62' Cai Fábio Pacheco na área portista mas sem qualquer falta.

58' Excelente jogada do ataque azul branco, com Herrera a servir na perfeição Sérgio Oliveira que atira de forma disparatada.

56' Aboubakar aparece com espaço na área mas perde muito tempo, permitindo o corte à defensiva da casa.

55' Muito atento Iker Casillas a sair dos postes e a impedir que o passe chegasse a Venâncio.

54' Vitória com entrada forte neste segundo tempo, procurando o golo do empate.

53' Novo corte de Chidozie sobre Ruca.

51' Cruzamento de Ruca contra o corpo de Chidozie, cedendo canto.

51' Volta a chover com muita intensidade.

49' A partida é retomada e Maxi já reentrou no terreno de jogo.

47' Falta de Makuszewski sobre Maxi, ficando o lateral uruguaio a sangrar no relvado. Jogo interrompido.

46' Recomeça a partida.

21:49. As equipas reentram no relvado. Estamos a instantes do início da segunda parte.

21:39. Fim de um primeiro tempo com sinal mais para a equipa de Peseiro, aparecendo com mais perigo na área do Vitória. Sem deslumbrar mas mais seguro defensivamente, o conjunto azul e branco procurou criar manobrar de desequilíbrio, com as constantes movimentações de Herrera a abrirem espaços à entrada da área sadina. Foi numa dessas movimentações, guiadas por Maxi Pereira, que os portistas chegaram à vantagem, já perto do intervalo. Sérgio Oliveira não teve contemplações e lança o FC Porto em vantagem para o segundo tempo.

Intervalo!

Maxi aparece pela direita, serve Brahimi que atira contra a muralha sadina. Na ressalva e com todo tempo do mundo, Sérgio Oliveira não facilita e 'fuzila' as redes de Raeder, abrindo o marcador no Bonfim.

45' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

43' Belo cruzamento de Corona a servir Herrera mas o capitão dos 'dragões' não consegue direcionar o cabeceamento

43' Novamente Brahimi a aparecer com perigo mas o remate sai sem perigo.

41' Afasta a bola Maxi Pereira após cruzamento de André Horta.

39' Cruzamento de Makuszewski diretamente para as mãos de Casillas.

37' Jogada de muito perigo na área sadina com Aboubakar a aparecer pela esquerda, Raeder tem saída disparatada mas o camaronês, com a baliza à sua mercê, atira com pouca força.

36' Livre cobrado por Ruca, Casillas tem saída pouco ortodoxa e na ressalva André Claro atira muito por cima.

34' Arrancava Arnold pela direita quando é travado por Miguel Layún. Novo amarelo na partida, o segundo para jogadores portistas.

33' Entrada perigosa de Sérgio Oliveira punida com cartão amarelo.

32' Jesús Corona aparece com espaço pela direita mas o cruzamento sai com demasiada força.

29' Excelente passe de Herrera para a área mas a falta de comunicação entre Corona e Maxi estragou a jogada, que se antevia perigosa. O remate acrobático do uruguaio saiu perto da linha lateral...

27' Terceiro passe longo errado, de forma consecutiva, pelo jovem Chidozie.

24' Atento Raeder a sair da baliza e a segurar o esférico.

23' Nova falta do mexicano, desta feita sobre Paulo Tavares.

22' Falta de Corona sobre Makuszewski.

20' Novamente Herrera a ser muito lento na decisão, perdendo a bola pela linha final.

19' Cruzamento de Ruca para corte preciso de Chidozie.

17' Bom remate, à entrada da área, de Makuszewski para defesa segura de Casillas.

16' Novo canto, desta feita para os sadinos.

16' FC Porto não está a conseguir chegar com perigo em lances de bola parada. Bem a defender os homens de Quim Machado.

15' Cruzamento de Herrera com corte de Miguel Lourenço. Canto.

14' Acalmou a chuva intensa que se fazia sentir em Setúbal.

13' Novamente a equipa da casa a afastar o perigo.

12' Novo canto para os azuis e brancos.

11' Chove com muita intensidade no Bonfim.

9' Remate de Jesús Corona um pouco por cima da baliza setubalense.

7' Belo momento no Bonfim, com Sérgio Oliveira a rematar do meio da rua para boa defesa de Raeder.

6' Canto sem perigo.

5' Corte de Miguel Lourenço pela linha final, após cruzamento de Corona.

5' Cabeceamento sem perigo de Venâncio.

4' Canto para o Vitória.

4' Momento de aflição na área sadina com Brahimi a surgir com perigo no lado esquerdo, Raeder faz defesa apertada.

2' Lançamento para Maxi Pereira.

1' Começa a partida!

20:45. Vai-se cumprir um minuto de silêncio em memória da esposa de António Aparício, ex-atleta e atual vice-presidente do Vitória de Setúbal.

20:44. As três equipas já estão sobre o relvado, estamos a instantes do início da partida.

20:41. Quim Machado pode lançar no decorrer da partida Miguel Lázaro, Tiago Valente, Hassan, Costinha, Gorupec, Vasco Costa e Dani.

20:40. José Peseiro tem à sua disposição, no banco de suplentes, Helton, Víctor García, Ángel, Francisco Ramos, Rúben Neves, Marega, Suk.

20:27. Os sadinos apresentam Raeder entre os postes. Funções defensivas para William Alves, Venâncio, Miguel Lourenço e Ruca. Meio-campo com Fábio Pacheco, Makuszewski, Paulo Tavares, André Horta; Arnold e André Claro são os homens escolhidos para enfrentar a defesa portista.

20:22. FC Porto com Casillas na baliza. Quarteto defensivo composto por Maxi Pereira, Chidozie, Martins Indi e Miguel Layún. Construção de jogo entregue a Danilo Pereira, Sérgio Oliveira e Herrera. A explorar o ataque pelas alas estão Brahimi e Corona no apoio ao avançado Vicent Aboubakar.

20:19. Já é conhecido os 'onzes' iniciais de José Peseiro e Quim Machado.

18:25. Impossível perder pontos. Este é o discurso utilizado pelo técnico do FC Porto na antevisão da partida: «É um jogo de máxima exigência e responsabilidade que queremos vencer. Sabemos o que nos espera, sabemos a exigência dos limites em que estamos a jogar e que não podemos nem queremos perder pontos.»

José Peseiro quer os três pontos.

17:50. Quim Machado alerta para a qualidade do seu adversário: «O FC Porto é o FC Porto! Tem qualidade e bons jogadores. Está no terceiro lugar, na luta pelo título e é fortíssimo. Vamos ter de encarar o jogo de forma muito séria, competente e organizada.»

Quim Machado espera pontuar.

17:35. Cumprido o jogo de castigo na jornada passada, Martins Indi e Danilo Pereira já são opções para José Peseiro, que continua privado de vários jogadores por lesão. São eles: André André, Iván Marcano, Alberto Bueno, Evandro e Silvestre Varela.

Dupla de regresso.

17:20. Meyong, lesionado, é a grande baixa de Quim Machado para a partida de hoje. O avançado ressentiu-se de um traumatismo na tibiotársica direita e falha, no mínimo, a partida de hoje.

Meyong, histótico dos sadinos.

16:55. O último confronto oficial entre estas equipas terminou numa vitória portista, por 2-0, numa partida referente à jornada 10 do presente campeonato. Vicent Aboubakar e Miguel Layún fizeram os golos do triunfo.

16:20. Manuel Mota, da Associação Futebol de Braga, será o árbitro do encontro. Terá como assistentes Paulo Vieira e José Gomes. A função de quarto árbitro está entregue a Duarte Oliveira.

Árbitro da partida, Manuel Mota.

16:00. Na ronda 26, o Vitória foi ao Municipal de Arouca para sair derrotado por 1-0. Mateus foi o autor do golo.

15:50. O Vitória de Setúbal recebe os ‘dragões‘ como 13º classificado da geral, com 28 pontos. Na luta pela permanência, os homens de Quim Machado levam cinco pontos de vantagem sobre a linha de água, lugar de risco ocupado pela Académica de Coimbra. Os sadinos contabilizam 6 vitórias, 10 empates e 10 derrotas.

15:30. Na última jornada, a equipa da Invicta venceu a União da Madeira por 3-2, livrando-se de um valente susto, proporcionado por Danilo Dias e seus companheiros.

15:10. Os azuis e brancos entram para esta partida no terceiro lugar da classificação, com 58 pontos, a seis do líder Benfica e quatro do segundo classificado, o Sporting. Ao todo são 18 vitórias, 4 empates e 4 derrotas em 26 jogos disputados.

15:00. Muito boa tarde! Seja bem-vindo à transmissão do jogo V. Setúbal x FC Porto, partida referente à 27ª jornada da Liga NOS 2015/2016. A partida será disputada no Estádio do Bonfim a partir das 20:45 horas - siga o minuto a minuto do V. Setúbal x FC Porto, em direto e grátis, em Vavel Portugal.