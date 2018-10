Sporting ‘esmaga’ Arouca

Na 27ª jornada da Liga Portuguesa, o Sporting recebeu em casa o Arouca. Relativamente ao último jogo das duas equipas, Jorge Jesus fez apenas 2 alterações, fazendo entrar no onze inicial Bruno César (jogando a lateral esquerdo, face à lesão de Jefferson e ao castigo de Marvin) e Adrien Silva. Já Lito Vidigal realizou 3 alterações em relação ao jogo frente ao Vitória de Setúbal, entrando no onze Velázquez, Nuno Valente e Ivo Rodrigues.

Uma primeira parte demolidora do Sporting

O jogo começou com contra-ataques constantes por parte das duas equipas. Do lado do Sporting, destaque para um cabeceamento de Ruiz e uma tentativa por parte do mesmo de fazer um ‘chapéu’ a Bracali, respondendo o Estoril com um remate de Ivo Rodrigues, que quase marcava. No entanto, foi o Sporting o primeiro a marcar: num pontapé de canto, Coates cabeceia mais alto e Teo Gutiérrez encosta para o fundo da baliza. De seguida, Walter González acelera pelo lado esquerdo e remata para defesa difícil de Rui Patrício.

Mas o Sporting não se ficou por ali. Teo Gutiérrez iniciou uma jogada, servindo João Mário, que rematou forte para o segundo golo dos ‘leões’. A equipa de Jorge Jesus estava muito pressionante, protagonizando grandes jogadas. E, assim, surgiu o terceiro golo: Adrien Silva pega na bola, faz uma grande jogada e passa para João Mário, que remata de primeira e em arco, fazendo um grande golo.

João Mário e Teo Gutiérrez foram os heróis da partida // Foto: Lusa

A fechar a 1ª parte, os ‘leões’ ainda marcaram mais um golo, que foi muito idêntico ao primeiro: após um cruzamento de Jefferson num pontapé de canto, William salta mais alto que os adversários, servindo Teo Gutiérrez que só teve que encostar, fazendo o seu 2º golo no jogo.

Uma segunda parte com mais posse de bola

Como seria de esperar, a segunda parte iniciou com um ritmo de jogo mais lento, mas com o Sporting por cima. Desta forma surgiu o 5º golo dos ‘leões’: dentro da área do Estoril, Slimani assiste Ruiz, que remata em arco.

O Estoril responde ao minuto 67, quando Lucas Lima cruza e Gegé cabeceia para o fundo da baliza de Rui Patrício. No entanto, este golo foi marcado em posição irregular.

Após o golo da equipa visitante e até ao fim do jogo, o Sporting manteve-se sempre por cima do jogo, realizando grandes jogadas e ocasiões perigosas para a baliza de Bracali.

Foto: Lusa

Com este resultado, o Sporting conquistou mais 3 preciosos pontos, colocando-se à condição no topo da tabela, dado que o Benfica só joga este domingo (caso as águias empatem ou percam, o Sporting ficará mesmo como o líder da classificação). Por sua vez, o Arouca mantém a 5ª posição da tabela, mas tem de ter atenção ao Rio Ave - os de Vila do Conde jogaram ontem com o Marítimo e conquistaram os 3 pontos, que os puseram mais próximos da luta pela Europa.

Lito Vidigal considera resultado pesado

O técnico do Estoril mostrou-se triste com o resultado do jogo. Para Lito Vidigal, a equipa vinha de uma “fase muito boa” e queria jogar de uma “forma aberta”. No entanto, não baixa os braços e mostra-se tranquilo: “Há que tirar ilações, aprender com este jogo”, acrescentando que os objetivos já foram alcançados.

Do lado do Sporting, Jorge Jesus afirmou que foi um jogo muito bem conseguido pela sua equipa porque foi “muito objetiva”, elogiando a equipa do Arouca, dizendo que tem “jogadores criativos e que saem bem para o contra golpe”.