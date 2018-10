Futsal: Sporting vence derby e assume a liderança

O Sporting devolveu ao Benfica a derrota da primeira volta, vencendo também por 2-1 numa partida disputada com muita intensidade e marcações apertadas entre os jogadores, como se fosse uma final do «playoff». Com o pavilhão de Odivelas praticamente lotado, os leões entraram a pressionar alto reduzindo o jogo das águias a lançamentos directos para o pivô, Alexandre Patias.

Depois de ocasiões de golo para ambos os lados, a formação leonina viu coroado o seu maior caudal ofensivo com um golo de Diego Cavinato aos onze minutos a concluir uma bela jogada colectiva. O Benfica reagiu e Alexandre Patias acertou no poste, depois do seu remate ser desviado por Caio Japa, enquanto Fortino viu por mais do que uma vez o guardião Juanjo negar-lhe o golo.

No regresso dos balneários os comandados de Joel Rocha vieram com outra atitude, pressionando o Sporting e circulando mais a bola e acabaram por chegar ao empate, numa lance de contra-ataque, onde Alexandre Patias dispara, a bola desvia em Pedro Cary e sobra para Rafael Henmi que empurra para o fundo das redes. A festa dos encarnados durou somente três minutos, já que numa passe longo de Marcão a bola aterra na cabeça de Fortino, que com um desvio primoroso fez um «chapéu» a Juanjo, dando de novo a liderança aos leões.

O jogo entrou depois numa toada mais dura e com muitas picardias entre os jogadores, e foi através disso que o Benfica viu Jefferson ser expulso com o segundo amarelo, depois de palavras dirigidas ao árbitro, quando os encarnados arriscavam o cinco contra quatro. A vitória caiu assim para o lado do Sporting que iguala as águias no topo da tabela com 55 pontos, no entanto a equipa de Nuno Dias tem vantagem já que tem um melhor «goal average», e um encontro a menos, quando faltam jogar seis jornadas da fase regular.