Téo Guttiérez renasce: o colombiano matador quebra seca de golos

O artilheiro internacional colombiano Téo Guttiérez voltou a sentir o doce sabor de furar as redes contrárias. 5 meses depois de ter festejado diante o Estoril para o campeonato, e 3 meses depois do tento na Liga Europa, eis que Téo ouviu o seu nome a bom som, com os mais de 46 000 adeptos em Alvalade a brindarem os 2 golos do americano com aplausos merecidos. O Sporting mantém viva a esperança do título, e com os 2 tiros Téo mostra a Jesus que é uma forte aposta para colocar o esférico nas balizas adversárias.

Téo Guttiérez: seca acabou com chuva de golos

O Sporting venceu esta tarde de sábado o Arouca por 5-1, com 2 golos do Colombiano Téo Guttierrez, que deu 2 pontapés na seca, abençoando o ambiente fernético de Alvalade com uma chuva de golos extraordinária. Ao minuto 15 o avançado inaugurou o marcador, na sequência de um canto desviado por Coates. O lance foi repleto de intenção, tal como se pede a um ponta de lança. Pouco depois, Téo conduziu o esférico com velocidade e foi com muita perícia que colocou a redondinha nos pés de João Mário, que atirou para golo. Meio golo foi de Téo, com foco para uma assistência soberba para o tento do jovem leão. Ao minuto 45, Téo respondeu com assertividade a um canto e, à boca da baliza, o colombiano voltou a mostrar como se faz, furando a rede depois de ter fugido à marcação da defesa arouquense.

Foto: Lusa

A exibição do sul-americano mereceu calorosos aplausos oriundos das bancadas, depois de toda a polémica que o assombrou. Recorde-se que Téo chegou atrasado depois das férias prolongadas, algo que tanta confusão gerou na família leonina. O Sporting deu uma segunda oportunidade a Téo e Jorge Jesus tem vindo a apostar no avançado para fazer dupla com Slimani. O titular da Colômbia, no jogo da ronda 26 diante o Estoril, esteve muitos furos acima do que vinha jogado, mas neste jogo frente ao Arouca, Téo marcou o 4º e 5º tento na Liga NOS, cumprindo a melhor exibição de leão ao peito. Para recordar golos de Téofilo no Sporting é necessário recuar até Dezembro, quando o artilheiro roubou o spray ao árbitro depois de ter marcado um dos 3 tiros com que o leão bateu o Besiktas na Liga Europa. No campeonato, a VAVEL Portugal faz um esforço de memória ainda mais evidente, uma vez que Téo já não fazia o gosto ao pé desde Outubro, quando marcou uma grande penalidade frente ao Estoril que acabou por ser decisiva. O jogador justificou neste jogo que é uma excelente solução para as 7 batalhas até terminar o campeonato.