Jonas chamado para a seleção brasileira

É oficial: o regresso de Jonas à seleção Brasileira vai mesmo acontecer. O craque, que não joga pelo seu país desde 2012, foi chamado pelo selecionador Dunga para jogar as partidas de qualificação para o Mundial de 2018, na Rússia, frente ao Uruguai (25 de março) e Paraguai (29 de março). A notícia foi avançada pela Federação Brasileira (CBF), depois de o avançado escolhido, Roberto Firmino, ficar fora das opções do selecionador devido a uma lesão.

Recorde-se que o próprio Firmino já era uma 2ª opção de Dunga, depois de Kaká não ser hipótese por lesão. Por falta de opções, o selecionador acabou mesmo por recorrer ao jogador das águias, que volta passados 4 anos, encontrando-se mesmo na melhor fase da sua carreira - é um dos sérios candidatos à Bota de Ouro, prémio que reconhece o melhor marcador das Ligas Europeias. O brasileiro conta com 8 internacionalizações no seu currículo, durante as quais marcou 2 golos, e promete aumentar esse registo nestes jogos de apuramento.

Jonas mostrou-se contente com a oportunidade de mostrar o seu valor e já se expressou nas redes sociais: "Um orgulho e uma honra! Agradeço a Deus e a todos do Benfica que me ajudaram nessa convocação! Sentimento incrível de poder voltar!!!", escreveu.