Octávio Machado critica a arbitragem

No final do jogo de ontem frente ao Arouca, Octávio Machado dirigiu-se aos jornalistas e falou sobre várias situações.

Relativamente às arbitragens, o dirigente apelou à verdade desportiva, pois «aproxima-se a hora da decisão, faltam sete jornadas (...) e há uma das equipas que no campeonato nacional ainda não teve qualquer penálti contra, duplos amarelos nem vermelhos», referindo-se ao Benfica, que «na Taça de Portugal, na Taça da Liga e nas competições europeias (...) tem mais cartões do que o Sporting e o FC Porto».

Octávio Machado pede «nomeações criteriosas» e relembra as afirmações do ex-árbitro Olegário Benquerença sobre os vouchers, comentando que «ele melhor do que ninguém sabe quais as prendas que recebeu enquanto árbitro».

Para finalizar – e criticando a comunicação social - Octávio Machado recordou os casos das agressões de Slimani e de Renato Sanches, comparando o tempo dedicado pelos jornais a cada um dos casos: «A comunicação social manteve a situação do Slimani durante dois meses à tona e as agressões de Renato Sanches (Belém e Alvalade) só duraram dois dias», garantindo que existem «dois pesos e duas medidas».