Resultado Boavista x Benfica (0-1)

Da nossa parte é tudo! Obrigada pela preferência e continuem conosco, nós cá estaremos daqui a 2 semanas para o regresso do Campeonato.

20:20. Com este resultado o Boavista continua a salvo da linha de despromoção, uma vez que a Académica perdeu esta tarde e o Tondela só conseguiu um empate. O Benfica soma 3 pontos e conta com 67, recuperando a vantagem sobre o Sporting e ficando mais próximo da conquista do título devido a Jonas, que marcou ao cair do pano. O brasileiro conta agora com 29 golos, e continua como um dos grandes candidatos à Bola de Ouro. Com esta vitória o Benfica conquistou ainda a 11ª vitória consecutiva fora de casa.

20:15. O Benfica acabou mesmo por conquistar os 3 pontos, quando já tudo parecia estar perdido. Foi o sempre irrequieto Jonas quem soube aproveitar a oportunidade certa e furar as redes de Mika. Este golo, contudo, surge contra a corrente de jogo, dado que na 2ª parte se viu um Boavista determinado e cheio de coragem e presença no ataque. Uma partida que se jogou de forma equilibrada com um Boavista que surpreendeu tudo e todos, e que acaba por não conquistar qualquer ponto de forma injusta. Já o Benfica leva para casa 3 pontos que os colocam de novo no topo da tabela, fazendo a festa no Bessa.

Final da partida. Boavista 0-1 Benfica!

94'. Cartão amarelo para Ederson.

94'. É a festa do Benfica! Quando tudo parecia decidido, eis que Jonas veio com toda a sua classe e colocou o Benfica em vantagem. Tudo começou em Eliseu que colocou a bola perto da área, Carcela deu um toque e eis que Jonas, implacável, aparece na posição certa para finalizar com pé esquerdo. Está feito o primeiro da partida e mais um para Jonas, que continua bem presente na luta pela Bota de Ouro.

93'. GOOOOOOOOOOOOOOOLO DO BENFICAAAA! JONAS!!!!

Vão jogar-se 5 minutos de compensação

90'. Substituição no Boavista: Sai Rúben Ribeiro, entra Reuben Gabriel.

86'. Rúben Ribeiro perigoso! O Boavista aproveitou o contra-ataque e Rúben Ribeiro tentou despistar Eliseu, mas rematou ao lado.

84'. Substituição no Benfica: Sai Pizzi, entra Luka Jovic. É a estreia do jovem reforço na equipa principal!

82'. Substituição no Boavista: Sai Zé Manuel, entra Uchebo.

79'. Pizzi colocou a bola na área de forma precipitada, o que resultou num grande desperdício: Jonas e Raul estavam sozinhos na área, não conseguindo chegar à bola.

76'. Luisinho e Rúben Ribeiro entenderam-se bem, mas Luisinho atirou por cima.

75'. Livre bem marcado por Renato Santos, com Talisca a realizar um bom corte.

74'. Substituição no Benfica: Sai Nélson Semedo, entra Talisca. Com esta troca, André Almeida vai para lateral direito, deixando Talisca no meio-campo.

73'. Substituição no Boavista: Sai Mario Martínez, entra Luisinho.

71'. Luisinho prepara-se para entrar.

68'. Mesquita! Rematou pela direita e a bola saiu por cima.

66'. Ai Pizzi! Eliseu cruzou para o companheiro de equipa, que podia ter feito o primeiro, mas o remate chocou com Vinícius.

65'. Esteve bem Ederson! Abandonou a área e cortou um lance de cabeça.

63'. Destaque para um Boavista que se assume cada vez mais de igual para igual. Apesar de o Benfica começar agora com incursões no ataque mais constantes, a equipa da casa tem sido incansável nesta 2ª parte, procurando o golo e criando mesmo perigo a Ederson.

63'. Remate mal enquadrado por Jiménez. O mexicano voltou a tentar o pontapé de bicicleta, mas a bola saiu longe da baliza.

60'. Cartão amarelo para Tahar. Na cobrança, Jonas cabeceou e a bola saiu por cima.

59'. Cartão amarelo para Jiménez.

57'. Benfica marca rápido um livre, sobra para Jiménez que procura ser imprevisível, mas o árbitro assinalou o fora de jogo.

54'. Substituição no Benfica: Sai Salvio, entra Carcela.

53'. O Boavista entrou nesta 2ª parte com uma atitude diferente, obrigando o Benfica a esforçar-se mais à defesa.

50'. Carcela é chamado por Rui Vitória. Parece que vai entrar.

49'. QUASE O BOAVISTA! Renato Santos apareceu no corredor direito e rematou com qualidade, para um remate que rasou o poste por milímetros! A bola ainda foi desviada ligeiramente por Lindelof. Melhor tentativa do Boavista até ao momento.

49'. Bom remate de Rúben Ribeiro, que obrigou Ederson a aplicar-se na defesa.

48'. Vinícius, que tem sido um dos melhores das panteras, corta um remate de Nélson Semedo.

Começa a 2ª parte no Bessa. Sai do Boavista!

19:10. Para a 2ª parte o técnico das águias poderá fazer entrar Carcela, uma vez que falta velocidade no ataque do Benfica para desbloquear o muro coeso do Boavista. Salvio está àquem das expetativas e as águias precisam de um jogador que crie imprevisibilidade, perante uma equipa que defende tão bem.

19:05. 45 minutos iniciais muito disputados. O Benfica tem sido claramente superior, mas um Boavista eficaz na defesa tem acabado com todas as investidas dos encarnados. Nota-se uma falta de eficácia por parte dos pupilos de Rui Vitória, que ainda assim deixam na memória duas claras situações de perigo: primeiro por Raúl Jiménez, depois por Pizzi. Para a 2ª parte prevê-se um Benfica que continue a dar o tudo por tudo na busca da vitória, com uma eficácia reforçada, mas também um Boavista que não pretende deixar o Benfica ter sucesso nos seus ímpetos ofensivos.

Intervalo no Estádio do Bessa! Boavista 0- 0 Benfica.

45'. Cartão amarelo para Eliseu. Num lance com Rúben Ribeiro fez uma entrada dura, gerando automaticamente confusão entre as duas equipas.

44'. Salvio cruzou na direita para Jonas. O brasileiro foi impedido de continuar o lance por Mesquita, que pôs a bola fora, concedendo canto ao Benfica.

39'. Bom remate de Renato Santos, mas à figura de Ederson.

37'. Que defesa de Ederson! O guardião das águias viu o perigo e, sem temer, correu até ao jogador do Boavista, tirando-lhe a bola numa ação rápida e de grande qualidade. Podia ter corrido mal, mas foi um risco que compensou.

34'. ESTEVE PERTO PIZZI! Numa jogada com um trabalho de destaque de Jiménez, Pizzi tentou o remate e conseguiu criar perigo, mas a bola passou a centímetros do poste...

31'. Zé Manuel esteve quase! Depois de lançamento a bola foi para Mario Martínez, que cruzou na perfeição, mas o companheiro de equipa não conseguiu chegar à bola a tempo, atrapalhado por Lindelof.

29'. Pontapé de canto a favor do Benfica. Pizzi centrou e Mika nem hesitou, afastando a bola da área com um soco.

28'. O Benfica bem ataca, mas a equipa da casa está eficaz na defesa, conseguindo travar os lances dos encarnados.

25'. Muito bem Samaris! Que tirada de bola espetacular a Zé Manuel.

23'. O Benfica ganha nova falta, com Pizzi a bater mais uma vez. Renato Santos apanhou a bola depois de cabeceamento de Tiago Mesquista e correu com ela para fora da área, afastando o perigo.

21'. Fora de jogo assinalado a Jiménez. Fica a dúvida se foi a decisão correta.

20'. O Benfica faz incursões constantes pela esquerda, com Nélson Semedo em destaque nas subidas no terreno.

19'. Remate fraco de Zé Manuel, que ganhou à entrada da área.

15'. JIMÉNEZ!! O Benfica ganhou novo livre, com Pizzi a marcar mesmo para o centro na área. A bola sobrou para o mexicano, que nem hesitou em fazer um pontapé de bicicleta de categoria, mas o sempre atento Mika defendeu impecavelmente. Lindelof ainda tentou o ressalto, mas a bola saiu por cima. Primeira grande tentativa da partida!

14'. O Boavista procura equilibrar as hostes neste quarto d