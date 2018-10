Frente ao Torino, Buffon quebra recorde: 974 minutos sem sofrer golos na Serie A

Na partida história entre os rivais Juventus e Torino, outro facto marcante ficou para registo futuro, além da pujante vitória da «Vecchia Signora», que bateu o rival por 1-4 no Stadio Olimpico di Torino: o internacional italiano Gianluigi Buffon, lendário guarda-redes que milita na Juventus desde 2001, quebrou o recorde de minutos sem sofrer golos na Liga italiana - durante 974 minutos, Buffon, de 38 anos, manteve as redes bianconeri invioladas.

Na partida deste Domingo, frente ao rival Torino, a Juventus arrecadou os três pontos graças a um bis de Morata e aos golos de Paul Pogba e Sami Khedira, dias depois do desaire frente ao Bayern, que permitiu aos bávaros progredir até aos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Aos 48 minutos, o golo do avançado Andrea Belotti (que colocou, à data, o «score» para 1-2), marcado de grande penalidade, colocou fim à senda inviolável de Buffon. 974 minutos sem conceder golos na Série A, um registo que ultrapassou o anterior recorde de 929 minutos, detido por Sebastiano Rossi.

Em partidas da Série A, Gianluigi Buffon não sofria golos desde o dia 10 de Janeiro, altura em que Antonio Cassano, experiente avançado da Sampdoria, bateu a oposição do «keeper» italiano, símbolo incontornável da «Vecchia Signora». Durante mais de dez desafios, Buffon manteve as redes intactas na Liga, voltando apenas a ser batido na conversão de um castigo máximo. O recorde anterior pertencia a Rossi, que entre 1990 e 2002 pontificou na baliza do AC Milan.